Nvidia : Le Conseil d'Administration Envisage le Renvoi de Jensen Huang

Scandale chez Nvidia : le conseil d'administration pourrait renvoyer Jensen Huang après des révélations sur ses relations extraconjugales et des accusations d'espionnage.

Le conseil d'administration de Nvidia se prépare à prendre des décisions drastiques concernant la direction de l'entreprise. Des rapports médiatiques récents indiquent que les administrateurs envisagent sérieusement le renvoi de leur cofondateur et directeur général, Jensen Huang. Cette possibilité survient alors que le dirigeant fait face à une accumulation de controverses personnelles et professionnelles qui menacent la stabilité de son leadership. Le géant américain des semi-conducteurs traverse une période de turbulence sans précédent.

Contexte Des Accusations D'Espionnage

Le scandale prend une tournure grave avec l'implication de Jensen Huang dans des liens avec une femme accusée d'espionnage. Alice Huang, une cadre supérieure de Megaspeed, une société singapourienne spécialisée dans les centres de données, a été identifiée comme un agent du ministère chinois de la Sécurité d'État. Les services de renseignement américains ont publié une note au printemps dernier confirmant cette allégation. Jensen Huang a reconnu avoir eu une relation avec elle, bien qu'il n'y ait aucun lien familial entre les deux personnes portant le même nom de famille.

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Détails Sur Les Relations Extraconjugales

Outre l'affaire Alice Huang, de nouvelles révélations ont éclaboussé la réputation du PDG. Le New York Times a rapporté qu'il serait impliqué dans une seconde liaison avec une subordonnée. Kimberly Powell, la vice-présidente chargée de la division santé de Nvidia, est citée comme étant au centre de cette controverse. Des témoins ont affirmé avoir vu Jensen Huang et Kimberly Powell se montrer affectueux lors d'une conférence à San Jose en Californie. Des vidéos auraient également documenté ce comportement tendre entre les deux collaborateurs.

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Réaction De La Direction Et Enquête

En réponse à ces critiques croissantes, le conseil d'administration de Nvidia a agi rapidement. Ils ont déclaré avoir lancé une enquête indépendante suite à des informations sur une opération de renseignement étranger ciblant Jensen Huang. Le dirigeant a adressé une note aux employés de l'entreprise ce weekend, admettant son infidélité envers sa femme. Le Wall Street Journal rapporte que des photographies de Jensen Huang et Alice Huang ont été prises ensemble à Taipei en 2024 et 2025, renforçant les soupçons autour de leur relation.

Implications Juridiques Et Actions En Justice

Les conséquences financières et légales de cette affaire se font déjà sentir pour le géant de l'IA. Les actionnaires de Nvidia ont intenté un recours collectif contre Jensen Huang et l'entreprise. Ils reprochent aux dirigeants de ne pas avoir divulgué aux investisseurs les informations concernant cette relation controversée. Cette omission est perçue comme une violation de la transparence requise envers les investisseurs. L'avenir de Jensen Huang au poste de PDG demeure incertain alors que l'enquête interne progresse.