Nvidia: Jensen Huang risque son poste suite à des scandales

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, pourrait être destitué après des révélations sur sa vie privée, alors que le conseil d'administration se réunit en urgence.

La direction de l'entreprise Nvidia, leader mondial des composants informatiques pour l'intelligence artificielle, traverse une crise majeure. Jensen Huang, le PDG fondateur et visage emblématique de la Silicon Valley, fait face à des pressions extrêmement fortes pour démissionner. Ces demandes de départ immédiat émergent suite à des révélations répétées concernant sa vie personnelle, qui ont profondément ébranlé la confiance des administrateurs et du marché financier.

Une crise de gouvernance provoquée par la vie privée

Le conseil d'administration de Nvidia, basé à Santa Clara en Californie, s'est réuni en urgence dans la soirée du mercredi 11 novembre. Cette convocation exceptionnelle a surpris l'ensemble de l'industrie technologique et suscitée une vive stupeur dans la Silicon Valley. L'objectif premier de cette réunion était d'évaluer la situation critique liée aux allégations personnelles portant sur le dirigeant. Selon plusieurs rapports de presse américains, dont Bloomberg, l'issue de cette consultation pourrait être le licenciement de Jensen Huang.

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Les détails des liaisons extraconjugales révélées

Les soupçons qui pèsent sur le dirigeant, dont la fortune est estimée à plus de 150 milliards de dollars, concernent initialement une liaison avec Alice Huang. Cette dernière est une ancienne cadre d'une société de centres de données basée à Singapour, nommée Megaspeed. Plus récemment, des informations ont indiqué que Jensen Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale. Cette relation concernait une subordonnée directe, Kimberly Powell, qui occupe le poste de vice-présidente chargée de la santé au sein de Nvidia.

Des témoins affirment avoir filmé le dirigeant et la vice-présidente se montrant affectueux dans un hôtel situé à San José, en Californie. Cet incident s'est produit lors d'une conférence interne de Nvidia en mars. L'entreprise n'a pas réagi publiquement à ces nouvelles révélations, qui surviennent seulement trois jours après que son patron a présenté des excuses publiques pour sa première liaison. La répétition de tels comportements semble avoir atteint un point de non-retour pour certains membres de la direction.

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Stratégie de transition et nouvelles nominations

Plusieurs administrateurs souhaitent confier l'intérim à la directrice financière, Colette Kress, en attendant une solution définitive. Cette mesure vise à assurer la continuité opérationnelle de la géante technologique durant la période d'incertitude. Parallèlement, l'agence Bloomberg rapporte qu'un cabinet extérieur aide le conseil d'administration à identifier des remplaçants potentiels. Cette préparation minutieuse indique que la transition est envisagée comme une probabilité forte plutôt que comme une simple option.

La position de Jensen Huang reste difficile à évaluer car Nvidia n'a pas fourni de réponse officielle sur le sujet. La stupeur provoquée par la convocation des administrateurs dépasse les murs de l'entreprise, touchant également les investisseurs et les partenaires stratégiques. L'absence de déclaration officielle ne dissipe pas les rumeurs de licenciement qui circulent dans les milieux financiers.

Contexte géopolitique et tensions avec la Chine

Cette crise interne survient dans un contexte géopolitique tendu entre les États-Unis et la Chine. Une porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning, a déclaré lors d'un point de presse que la partie américaine devrait cesser de fabriquer de tels récits d'espionnage. Elle a précisé que Pékin considère ces accusations comme un prétexte pour imposer un blocus technologique. Ce scandale visant Jensen Huang conforte aux États-Unis les partisans d'une ligne dure sur les ventes à la Chine.

La rivalité technologique entre Washington et Pékin a conduit à l'interdiction de l'exportation des composants dernier cri. Malgré cette restriction, Jensen Huang a obtenu fin 2025 l'autorisation de vendre à la Chine ses anciennes puces haut de gamme H200. Cette exception commerciale impose une condition financière spécifique : le dirigeant doit céder 25 % des recettes à l'État américain. Ces ventes restent cruciales dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.

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L'identité de Jensen Huang est étroitement liée à la réputation de Nvidia. Le dirigeant a eu une liaison avec Alice Huang, ancienne cadre de Megaspeed, une société de centres de données basée à Singapour. Des soupçons qui pourraient coûter cher à l'homme d'affaires sont donc ancrés dans sa gestion personnelle autant que professionnelle. La question de son remplacement touche désormais la gouvernance d'une entreprise dont les actions sont indissociables de sa vision stratégique.