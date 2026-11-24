Après le retour de Jensen Huang, Nvidia bondit de 31% le 23 novembre. Cependant, tensions géopolitiques et questions de gouvernance menacent la pérennité de ce rebond historique.

Le lundi 23 novembre, l'action du géant américain des semiconducteurs Nvidia a enregistré une progression historique de 31% en séance, créant près de 850 milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques heures. Ce rebond spectaculaire est directement lié à l'annonce du conseil d'administration réintegrant Jensen Huang au poste de directeur général de l'entreprise.

Un rebond boursier historique alimenté par la nomination

Ce mouvement de marché a entraîné une hausse de 7% de l'indice Nasdaq et a exercé un effet d'entraînement positif sur l'ensemble des valeurs technologiques et des infrastructures liées à l'intelligence artificielle, notamment Micron, Intel, AMD, CoreWeave, Nebius et Dell. Les investisseurs, initialement inquiets suite aux soupçons d'espionnage ayant précédé cette annonce, ont massivement racheté les titres, traduisant un regain d'optimisme immédiat sur les perspectives du secteur.

Also read Avant de revenir, Jensen Huang a dû confesser d'autres liaisons au conseil de Nvidia — Frandroid

Controverses politiques et questions de gouvernance

La décision stratégique de nommer Jensen Huang reste fortement controversée au sein de la classe financière et politique. Certains observateurs critiquent l'intervention directe de Donald Trump pour exiger ce retour aux commandes, arguant que cette ingérence compromet l'indépendance des sociétés cotées par rapport au gouvernement. L'Allemagne a d'ailleurs exprimé ses inquiétudes quant à cet interventionnisme, soulignant les risques potentiels pour la gouvernance de l'entreprise américaine.

Pressions réglementaires et incertitudes géopolitiques

Les perspectives à moyen terme sont assombries par un contexte politique et réglementaire complexe. La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé les incertitudes, alors que le sénateur Chuck Schumer a promis de mener des investigations politiques sur l'export des produits Nvidia. Parallèlement, le Congrès américain reste vigilant face aux risques liés à l'espionnage chinois, ajoutant une couche de volatilité supplémentaire au cours de l'action.

Advertisement

Dilemme de la rentabilité des investissements en intelligence artificielle

La viabilité économique du secteur est également questionnée par des déséquilibres financiers majeurs. Selon Stilgar Asset Management, les dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle atteignent déjà 1 500 milliards de dollars, avec près de 1 000 milliards supplémentaires attendus pour l'année prochaine. En revanche, les revenus réels générés par l'IA auprès du consommateur final peinent à dépasser 180 milliards de dollars, ce qui soulève des interrogations légitimes sur la rentabilité de ces investissements colossaux.

Analyse technique et vigilance des experts financiers

Du point de vue technique, l'action Nvidia a clôturé lundi sans franchir l'obstacle horizontal situé entre 165,17 et 170,77 dollars, ce qui incite à la prudence à court terme. Melius Research et XTB avertissent que les contrôles comptables et l'enquête des administrateurs indépendants, toujours en cours, risquent de provoquer de nouvelles turbulences. La volatilité inédite observée récemment devrait donc se poursuivre, imposant une surveillance accrue des动向 politiques et économiques affectant le fabricant de puces.