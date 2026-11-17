Nvidia affiche des résultats record de 115,8 milliards de dollars malgré le scandale entourant l'ancien PDG Jensen Huang. Le conseil d'administration refuse son retour.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a officialisé sa rupture définitive avec son fondateur et ex-directeur général, Jensen Huang. Le conseil d'administration du groupe de Santa Clara a catégoriquement exclu toute perspective de retour de celui-ci au poste de direction, quelques jours seulement après la démission forcée de l'intéressé. Cette décision intervient alors que l'entreprise présente des résultats financiers exceptionnels, marquant un tournant stratégique majeur pour le leader mondial des puces dédiées à l' intelligence artificielle.

Des résultats financiers exceptionnels et des perspectives révisées

Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires de 115,8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, soit un doublement par rapport à la même période de l'année précédente. Ces performances dépassent significativement les estimations des analystes, qui tablaient sur un consensus de 109 milliards de dollars établi par FactSet. Il s'agit de la première fois depuis la introduction en bourse de l'entreprise il y a près de 28 ans que Jensen Huang n'est pas présent pour annoncer les comptes trimestriels.

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Pour rassurer le marché face à l'incertitude créée par ce départ soudain, Colette Kress, nommée directrice générale par intérim, a affirmé que l'entreprise continuait de prospérer normalement. Elle a également relevé les prévisions pour le prochain exercice, anticipant une croissance du chiffre d'affaires de 75 %. Selon ses déclarations, les clients, les fournisseurs et les partenaires restent entièrement mobilisés derrière la stratégie de l'entreprise.

Un scandale moral et commercial entraînant la démission

Le départ de Jensen Huang est la conséquence directe d'un scandale complexe mêlant des affaires d'adultère et des accusations de contrebande. L'Américano-taïwanais a été impliqué dans trois affaires d'infidélité, dont deux avec des subordonnées. Le volet commercial de cette affaire implique Alice Huang, une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir contourné l'embargo américain en acheminant des puces Nvidia en Chine.

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Les services de renseignement américains soupçonnent également cette entrepreneuse d'espionnage au profit de la République populaire de Chine. Le ministère de la Justice américain a confirmé mener une enquête pénale sur Megaspeed, l'ancienne société d'Alice Huang qui effectuait des opérations avec Nvidia. Parallèlement, le Congrès américain a annoncé que Jensen Huang serait entendu à huis clos le 1er décembre prochain par trois commissions parlementaires dédiées.

Impacts géopolitiques et volatilité boursière intense

La valorisation boursière du groupe de Santa Clara a chuté de plus de mille milliards de dollars en deux semaines, un record de volatilité. Toutefois, les investisseurs ont accueilli favorablement les résultats financiers, faisant grimper le titre de 5 % lors des échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. Cette réaction positive contraste avec les nouvelles mesures restrictives du gouvernement américain, durcissant l'embargo sur les processeurs avancés destinés à l'IA, notamment vers la Chine et les pays tiers soupçonnés de faciliter les contournements.

Pékin a immédiatement réagi en promettant de prendre des mesures nécessaires pour défendre ses intérêts, dénonçant un abus de la notion de sécurité nationale par Washington. Ces tensions géopolitiques s'ajoutent aux défis internes auxquels doit faire face la direction intérimaire. Parmi les sujets critiques attendus pour le prochain patron figurent les engagements financiers colossaux pris sous l'impulsion de Jensen Huang, tels que les participations et prêts au développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle.