Nvidia : Jensen Huang démissionne, Colette Kress assure l'intérim

Nvidia annonce le départ immédiat de Jensen Huang, dont l'action a perdu environ 10 % avant l'ouverture de Wall Street. Le groupe nomme Harvey C. Jones à la présidence de son conseil.

Nvidia a officialisé ce jeudi 12 novembre 2026 la démission de Jensen Huang, avec effet immédiat. Le groupe spécialisé dans les puces informatiques indique dans un communiqué que son fondateur quitte ses fonctions de président et de directeur général, ainsi que son siège au conseil d'administration.

Le texte publié par Nvidia ne donne aucune raison à ce départ. Il se limite à saluer les 33 ans que Jensen Huang a passés à la tête de l'entreprise. Dans le même mouvement, le groupe annonce une réorganisation de sa direction et de sa gouvernance, que les investisseurs ont immédiatement commentée.

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Colette Kress assure l'intérim de Nvidia

Colette Kress prend la direction générale par intérim de Nvidia, tout en conservant son poste de directrice financière. Cette double fonction durera jusqu'à la nomination d'un successeur permanent à la tête du groupe.

Colette Kress a rejoint Nvidia en septembre 2013 en qualité de directrice financière. Avant cette date, elle a passé près de 25 ans dans la finance, notamment chez Cisco et Microsoft. Son arrivée à la direction intervient donc après plus d'une décennie au sein de l'entreprise.

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Le conseil d'administration de Nvidia a lancé la recherche d'un nouveau dirigeant. Selon le communiqué, il examine à la fois des candidats internes et externes. Le groupe ne communique cependant aucun calendrier, ce qui laisse la durée de l'intérim entièrement ouverte.

Harvey C. Jones devient le premier président du conseil de Nvidia

Harvey C. Jones devient le premier président du conseil d'administration de l'histoire de Nvidia. Jusqu'ici, le groupe n'avait jamais eu de poste de président du conseil, la fonction qui dirige l'instance chargée de surveiller la direction.

Entrepreneur et investisseur depuis plus de 30 ans, Harvey C. Jones a été directeur général et président exécutif de Synopsys, l'éditeur américain de logiciels utilisés pour concevoir les puces. Son profil technologique correspond donc au secteur dans lequel évolue Nvidia.

Cette nouvelle architecture de gouvernance sépare désormais la surveillance de l'entreprise, confiée au conseil présidé par Harvey C. Jones, de la conduite opérationnelle, assurée par Colette Kress par intérim. Le communiqué ne détaille pas davantage le partage des responsabilités entre ces deux postes.

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Des résultats trimestriels attendus le 17 novembre

Nvidia publiera ses résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal 2027, couvrant les mois d'août à octobre 2026, le mardi 17 novembre 2026 vers 22 h 20, heure de Paris. Ce rendez-vous interviendra quelques jours seulement après l'annonce du départ de Jensen Huang.

La conférence avec les analystes financiers suivra à 23 heures, heure de Paris. Elle permettra aux investisseurs d'interroger la direction sur la situation du groupe au moment où la direction est assurée par un intérim.

Après la réaction des marchés, l'action Nvidia avait perdu environ 10 % avant l'ouverture de Wall Street, selon les informations rapportées par la presse financière. Les investisseurs disposeront ainsi de ces chiffres trimestriels avant de connaître l'identité du futur dirigeant permanent, dont la nomination n'a pas de date annoncée.