NVIDIA et MediaTek s'associent pour créer des puces Arm pour Smartphones et Ordinateurs Personnels

NVIDIA et MediaTek, deux géants des semi-conducteurs, s'unissent pour développer une nouvelle génération de puces Arm, promettant des performances exceptionnelles en GPU et en IA. Les ambitions de ce partenariat atteignent à la fois le marché des smartphones et des ordinateurs personnels.

On savait déjà que NVIDIA et MediaTek préparaient une puce Arm pour ordinateur portable, mais leur collaboration pourrait également donner naissance à un SoC pour smartphone, axé sur des performances élevées en matière de GPU et d'IA haut de gamme. NVIDIA , qui a connu un succès fulgurant grâce à ses serveurs spécialisés dans le calcul d' tâches d'IA, viserait désormais un nouveau marché.

NVIDIA aurait conclu un accord avec MediaTek pour concevoir ensemble une puce pour smartphone boostée à l'IA. Nous n'avons que peu de détails quant aux caractéristiques de ce produit, à part qu'elle s'appuierait sur une architecture Arm, et qu'il serait fabriqué selon un processus de gravure en 3 nm de TSMC. Cela ne nous en dit pas beaucoup sur ce fameux SoC, puisque tous les modèles haut de gamme actuels reposent déjà sur une telle structure. Forcément, avec l'expertise de NVIDIA, on peut s'attendre à un sérieux gain de performances sur la partie GPU et l'IA. Reste à savoir si la collaboration portera ses fruits. Samsung travaille depuis plusieurs années avec AMD pour améliorer la puissance graphique de ses SoC Exynos, mais les résultats n'ont pas été aussi impressionnants que ce qui était escompté. On ne sait pas quand cette puce estampillée NVIDIA et MediaTek pourrait arriver. En revanche, les deux géants des semi-conducteurs développeraient aussi une puce Arm pour PC, là encore très orientée IA. Sa conception serait à un état d'avancement plus avancé, et elle pourrait même être annoncée dès le Computex 2025. NVIDIA sait y faire en matière de puissance de calcul, mais tout l'enjeu de ces puces pour PC et smartphone sera d'allier performances et consommation énergétique maîtrisée. C'est notamment sur cet aspect que devrait intervenir MediaTek, qui a plus d'expertise que NVIDIA en ce qui concerne l'architecture Arm. NVIDIA et MediaTek vont tenter de grappiller des parts de marché à Qualcomm, ultra-dominante sur le marché des smartphones.





