Nvidia a annoncé sa puce RTX Spark, qui va faire des vagues dans le monde du PC portable. Cette puce va bousculer les autres fabricants comme Intel, AMD, Qualcomm et Apple. Elle est conçue pour faire de votre PC une machine qui pense en local, avec un GPU Blackwell de 6144 cœurs CUDA et un CPU Grace de 20 cœurs conçu avec MediaTek.

Nvidia entre dans le PC portable Windows avec sa puce RTX Spark, et veut bousculer Intel, AMD, Qualcomm et Apple d'un coup. Pendant des années, on a entendu dire que Nvidia allait faire des puces pour PC.

C'était un marronnier, au même titre que la, Nvidia ne vend plus seulement la carte graphique qu'on glisse dans une tour, il vend le cerveau complet du PC portable. Et il le fait avec une idée derrière la tête : faire de votre PC une machine qui pense en local. Reste à séparer la promesse du produit, parce qu'à ce stade, Nvidia en dit beaucoup et en montre assez peu.

C'est ce que Nvidia appelle un 'Superchip' : 70 milliards de transistors gravés en 3 nm chez TSMC, répartis sur deux chiplets dans un seul composant. On y trouve un GPU Blackwell de 6144 cœurs CUDA, capable d'un pétaflop en précision FP4, et un CPU Grace de 20 cœurs conçu avec MediaTek. Détail capital : ce CPU est en architecture Arm, pas en x86.

RTX Spark est donc une machine Windows on Arm, la même famille que les puces Snapdragon de Qualcomm, mais avec la puissance graphique de NVIDIA derrière. C'est la première offensive vraiment sérieuse du groupe sur le PC grand public. La vraie surprise de Nvidia, ce n'est pas le laptop RTX Spark mais un mini PC silencieux pensé pour faire tourner vos agents IA jour et nuit. C'est là que RTX Spark se distingue, et qu'il faut comprendre le compromis.

Un PC portable de jeu classique possède un GPU dédié avec sa mémoire ultra-rapide, la GDDR7. RTX Spark fait l'inverse : le CPU et le GPU partagent une seule mémoire LPDDR5X, jusqu'à 128 Go, à 300 Go/s. C'est énorme en quantité, mais lent en vitesse, une VRAM dédiée moderne va plusieurs fois plus vite. Nvidia situe d'ailleurs sa puce dans la classe d'une RTX 5070 laptop, en répétant que tout dépend de l'usage.

Autrement dit : une montagne de mémoire pour charger de gros modèles d'IA, mais pas le bolide qui écrase un GPU dédié en jeu pur. La Retroid Pocket Flip 2 a tout pour plaire à un public exigeant : Android 13, écran AMOLED, 8 Go de RAM, joysticks magnétiques… Du 1er au 10 juin chez AliExpress, elle passe sous les 240 € grâce au code FRAFRS30 ! Actuels ne connaissent pas.

Nvidia promet 100 FPS en 1440p sur Fortnite, Cyberpunk ou Doom, et surtout les mêmes performances débranché que sur secteur. Pas de mode dégradé sur batterie : c'est le vrai argument, et il est inédit. Qui dit Arm dit logiciels à adapter. Vos jeux et applications x86 ne tournent pas nativement, ils passent par Prism, l'émulateur de Microsoft, que Nvidia et Microsoft peaufinent depuis des années, avec l'ajout récent du jeu d'instructions AVX2, indispensable aux anti-triche.

Et c'est tout l'enjeu. Le Windows on Arm est un cimetière de bonnes intentions, et les PC Copilot+ de Microsoft ont largement déçu. Quand un journaliste a posé la question frontalement, en demandant pourquoi Nvidia ferait mieux, le porte-parole Mark Aevermann a botté en touche : 'Nvidia assure travailler avec tous les éditeurs et fournisseurs d'anti-triche, premiers et tiers, pour que les jeux tournent bien. EA, qui recrutait pour le Windows on Arm, est cité comme partenaire clé.

Reste qu'à ce stade, on nous demande de croire sur parole. Le vrai terrain de jeu de RTX Spark, c'est l'IA locale. Ces 128 Go permettent de faire tourner des agents de 120 milliards de paramètres avec un contexte d'un million de tokens, sans payer un service cloud au passage. Pour un développeur IA ou un bidouilleur de modèles, l'intérêt est concret.

Côté création, Nvidia promet de monter de la vidéo 12K avec encodage Blackwell en 4:2:2 et d'ouvrir des scènes 3D de 90 Go, et Adobe a carrément réécrit Premiere et Photoshop pour la puce, ce dernier passant de 5 % à 100 % de traitement accéléré par le GPU. Côté jeu, on retrouve toute la panoplie maison, DLSS 4.5 jusqu'à 8x de FPS et Reflex pour 40 % de latence en moins.

En clair : créateurs et développeurs IA d'abord, joueurs ensuite. Nvidia ouvre le bal avec six designs premium, mais les fiches détaillées viendront des fabricants eux-mêmes, au fil du Computex. On attend l'Asus ProArt, le Dell XPS 16, le HP OmniBook, le Lenovo Yoga Pro 9n, le Microsoft Surface Laptop Ultra et le MSI Prestige N16. Le Surface est le symbole fort de l'affaire : Microsoft qui pose sa marque la plus visible sur du silicium Nvidia.

Et ce n'est qu'un début, puisque NVIDIA évoque plus de 30 laptops à venir chez tous les grands constructeurs. Sur le format, Nvidia promet du beau : des châssis en aluminium usiné aussi fins que 14 mm, à partir d'environ 1,4 kg, des écrans OLED tandem de 14 à 16 pouces avec G-Sync, et une autonomie annoncée pour tenir la journée.

Les configurations mémoire iront de 16 à 128 Go selon le modèle, de quoi laisser le choix entre une machine abordable et un monstre d'IA. Disponibilité : cet automne. Et c'est une liste longu





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