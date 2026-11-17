Colette Kress assure l'intérim chez Nvidia lors de la publication des résultats du troisième trimestre fiscal 2027, alors que la démission de Jensen Huang bouleverse le leadership du géant des puces.

Nvidia publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2027 mardi 17 novembre, dans un contexte de crise organisationnelle majeure. Cette publication intervient alors que Colette Kress assure la fonction de directrice générale par intérim depuis la démission soudaine de Jensen Huang. Le marché analyse avec attention les perspectives pour le quatrième trimestre de l'entreprise leader de l'intelligence artificielle.

Crise de gouvernance et nouvelles révélations

La situation a basculé en raison de révélations spectaculaires concernant Jensen Huang. Le cofondateur a admis avoir eu une liaison extraconjugale avec une cadre de Megaspeed, cette personne étant soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Cet aveu a déclenché une enquête interne du conseil d'administration et un examen approfondi par le Congrès américain. Les analystes ont réagi immédiatement en révisant à la baisse leurs projections sur l'entreprise.

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La dynamique s'est encore aggravée quelques jours plus tard avec l'apparition d'informations faisant état d'une seconde liaison avec Kimberly Powell. Cette dernière occupe le poste de vice-présidente chargée du secteur de la santé chez Nvidia. Face à ces pressions, Jensen Huang a démissionné jeudi matin, laissant les rênes de la société à sa directrice financière.

Positionnement de Colette Kress et réactions du marché

Colette Kress assume désormais la direction de Nvidia et doit présenter les résultats trimestriels sans la présence de son prédécesseur. La nouvelle direction fait face à une forte volatilité boursière provoquée par la crainte des investisseurs. La capitalisation du fabricant de puces a perdu des centaines de milliards de dollars lors de la semaine dernière.

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Des rumeurs circulent également sur un possible retour de Jensen Huang au poste de PDG. Le Financial Times a rapporté hier après-midi, le 15 novembre, que l'ancien dirigeant s'apprêtait peut-être à reprendre ses fonctions. Cette incertitude pèse lourdement sur la confiance des marchés et sur la stratégie de l'entreprise pour la suite de l'année.

Calendrier des événements technologiques et impact économique

Les équipes dirigeantes de Nvidia seront sous les feux des projecteurs lors de plusieurs événements majeurs. Supercomputing 2026 se tiendra à Chicago du 15 au 20 novembre. Microsoft Ignite 2026 aura lieu à San Francisco du 17 au 20 novembre. Le TomorrowX Summit 2026 se déroulera à Austin du 17 au 18 novembre.

Jensen Huang devait initialement intervenir en tant qu'orateur vedette lors de ces sommets. Sa présence manquante marque un tournant historique pour Nvidia. Cette absence coïncide avec la première conférence téléphonique de l'entreprise sans Huang à sa tête.

Consignes de consommation et indicateurs économiques

L'indice LERI est tombé à 60, bien en dessous de son niveau de référence de 100. Cet indicateur mesure l'incertitude des chefs d'entreprise et confirme une forte confiance dans les conditions économiques à court terme. Les résultats des détaillants mettront en évidence un fossé entre les enseignes axées sur le rapport qualité-prix et les autres.

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Walmart profite de ses ventes alimentaires qui représentent environ 60 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Le groupe TJX continue de bénéficier des consommateurs soucieux de leur budget. En revanche, les secteurs du logement et de la rénovation font face à des taux hypothécaires élevés qui gelent le marché immobilier.