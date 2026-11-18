NVIDIA renonce à la variante 24 Go de la GeForce RTX 5080. Le coût élevé des puces GDDR7 contraint le constructeur à maintenir le modèle 16 Go pour contrôler les prix de production.

La rumeur qui circulait depuis des mois s'évapore enfin. NVIDIA a officiellement renoncé à produire une version améliorée de sa GeForce RTX 5080 dotée de 24 Go de mémoire vidéo. Cette décision marque la fin des spéculations concernant une variante supérieure destinée à concurrencer davantage le segment haut de gamme, au profit du modèle standard de 16 Go déjà existant.

Raison du retour en arrière: coût des puces

NVIDIA a pris cette décision stratégique en raison du coût de production prohibitif des modules mémoire nécessaires. Selon les informations relayées par le site VideoCardz, le constructeur a choisi de ne pas se fournir en puces de 3 Go, qui auraient été indispensables pour atteindre la capacité de 24 Go. La fabrication de ces composants spécifiques représente un obstacle financier majeur que le groupe a préféré éviter pour préserver ses marges.

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Stratégie mémoire: choix des puces GDDR7

Le modèle GeForce RTX 5080 continuera donc d'être équipé de puces GDDR7 de 2 Go. Cette configuration permet de maintenir la capacité mémoire actuelle de 16 Go tout en assurant une production plus fluide et moins coûteuse. Le choix technique de conserver cette architecture mémoire standard illustre une priorité claire : optimiser les coûts tout en restant compétitif sur le marché des cartes graphiques grand public.

Impact sur le positionnement du marché

Cette annulation change la donne pour les acheteurs qui espéraient une alternative plus abordable à la GeForce RTX 5090. L'absence de version 24 Go signifie que les joueurs déçus par le prix élevé des cartes professionnelles ou extrêmes n'auront pas d'option intermédiaire élargie. La RTX 5080 16 Go reste donc le point d'entrée principal pour cette gamme, sans évolution récente pour attirer une clientèle spécifique en quête de plus de VRAM.

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Dynamique concurrentielle et attentes

Les bruits de couloir autour des GPU d'AMD, d'Intel et de NVIDIA ne se concrétisent que rarement sous forme de produits finaux. L'annulation de la variante 24 Go rappelle que les annonces initiales ne garantissent pas la réalité du lancement. Cette décision de NVIDIA confirme que les contraintes économiques priment souvent sur les aspirations marketing des constructeurs de semi-conducteurs.

Perspectives de prix et disponibilité

Malgré cette clarification, le prix de la GeForce RTX 5080 16 Go demeure un sujet de préoccupation. Le modèle, et non seulement les versions spécifiques comme celle d'ASUS/Noctua, a connu une hausse significative depuis son lancement il y a bientôt deux ans. Aucun signe d'apaisement sur les coûts n'est visible à court terme pour les consommateurs attendant une baisse des tarifs.