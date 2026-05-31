Nuit de violences après le sacre du PSG : 416 interpellations, une parade maintenue

Le PSG remporte une deuxième Ligue des champions consécutive, mais les célébrations dégénèrent en violences dans plusieurs villes, faisant 416 interpellations et plusieurs blessés. La parade est maintenue malgré les incidents.

Le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive samedi soir en battant Arsenal au Stade de France. Mais la joie de ce triomphe a rapidement cédé la place à des scènes de chaos dans la capitale et dans plusieurs grandes villes françaises.

Dès le coup de sifflet final, des milliers de supporters ont envahi les Champs-Élysées, mais les célébrations ont dégénéré en violences, pillages et affrontements avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé un bilan provisoire de 416 interpellations à travers le pays, dont 283 dans l'agglomération parisienne. Sept policiers ont été blessés, dont un grièvement à Agen. Le ministre a qualifié ces débordements d'absolument inacceptables.

Les dégâts matériels sont importants : six véhicules et deux commerces ont été endommagés dans le 16e arrondissement de Paris, et le commissariat du 8e arrondissement a été pris pour cible. Aux abords du Parc des Princes, des mortiers d'artifice et des bouteilles ont été lancés sur les policiers, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes. Des scènes similaires ont eu lieu à Rennes et Clermont-Ferrand, où une centaine de jeunes ont attaqué les forces de l'ordre.

Ces violences rappellent les incidents survenus après la première victoire du PSG en Ligue des champions l'an dernier, mais l'ampleur semble encore plus grande cette fois-ci. Les autorités ont déployé un dispositif sécuritaire massif : 8 000 policiers et gendarmes à Paris et sa région, et 22 000 sur l'ensemble du territoire. Malgré cette nuit agitée, la parade prévue pour célébrer le titre a été maintenue.

Les joueurs doivent parcourir le Champ-de-Mars ce dimanche après-midi devant 100 000 supporters attendus, avant d'être reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Cette décision suscite des débats : faut-il annuler la fête pour éviter de nouvelles violences ou la maintenir pour ne pas pénaliser les supporters pacifiques ? Les autorités espèrent que la forte présence policière permettra d'encadrer sereinement les réjouissances.

Mais les images des débordements de la nuit précédente restent dans les esprits, et la question de la gestion des foules lors des grandes victoires sportives se pose avec acuité. Pour de nombreux observateurs, ces incidents traduisent un malaise plus profond dans la société française, où la célébration collective vire parfois à l'émeute. Le club parisien, de son côté, a condamné les violences tout en se réjouissant du titre.

Les joueurs, dont Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en finale, ont appelé au calme sur les réseaux sociaux. Mais il faudra sans doute plus que des appels pour apaiser une partie des supporters qui voient dans ces débordements une forme d'expression. En attendant, les entreprises et habitants des quartiers touchés comptent les dégâts. Les commerces pillés, les vitrines brisées, les voitures calcinées : le bilan matériel s'annonce lourd.

La ville de Paris a annoncé qu'elle porterait plainte et demanderait des comptes. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des violences. Le ministre de l'Intérieur a promis que les forces de l'ordre ne laisseraient rien passer. Cette nuit de chaos a jeté une ombre sur le triomphe sportif du PSG, mais elle pose aussi des questions sur l'encadrement des célébrations populaires dans un contexte de tensions sociales.

La parade du jour pourrait être un test décisif pour les autorités





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