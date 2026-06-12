Nuisances dans la rue Joséphine Baker à Chevigny-Saint-Sauveur : les habitants à bout

Les résidents de la rue Joséphine Baker à Chevigny-Saint-Sauveur dénoncent des nuisances répétées causées par un groupe de jeunes, avec dégradations et insultes. Malgré les multiples signalements, ils se sentent abandonnés et craignent une aggravation avec l'été.

Depuis plus d'un an, les habitants de la rue Joséphine Baker à Chevigny-Saint-Sauveur vivent un calvaire à cause des nuisances causées par un groupe de jeunes.

Plusieurs résidents, installés depuis de nombreuses années dans ce quartier paisible, témoignent de la dégradation progressive de leur cadre de vie. Tout a commencé après l'arrivée d'une famille au rez-de-chaussée d'un immeuble. Rapidement, des incivilités sont apparues : vidage d'extincteurs dans le garage, dégradations des parties communes, tags, et nuisances sonores quotidiennes.

Ce qui n'était au départ qu'un petit groupe de trois ou quatre individus s'est étendu à une vingtaine de jeunes qui se réunissent presque tous les jours dans le square et au pied des bâtiments. Les habitants ont multiplé les signalements auprès de la gendarmerie, de la police municipale, du bailleur social et de la mairie, mais ils estiment que ces interventions ne règlent rien sur le long terme.

Ils décrivent un "dialogue de sourds" où les jeunes ridiculisent les forces de l'ordre et reviennent toujours. Le quotidien est devenu une source d'angoisse : une mère de famille explique pleurer de fatigue, sa fille de 15 ans a peur de sortir, et même sortir les chiens est perçu comme une épreuve en raison des insultes. Les altercations sont fréquentes, les résidents se sentent traités avec arrogance.

La mairie, contactée, reconnaît intervenir systématiquement dès qu'elle est sollicitée, mais rappelle que sans flagrant délit ou preuves suffisantes, il est difficile d'arrêter quiconque. Les habitants pointent pourtant des dégradations matérielles visibles : portes abîmées, vitres cassées, cheveux dans les cages d'escalier, tags. Ils accusent une forme d'impunité. Alors que l'été approche, ils craignent une aggravation de la situation.

La municipalité assure prendre le sujet au sérieux et promet de tout faire pour éviter une dégradation plus grave, tout en estimant que les plaintes doivent être étayées par desElements concrets pour une action judiciaire efficace. La tension reste palpable dans cette rue autrefois tranquille





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