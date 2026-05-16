Nue Génération Loupart Les Toreros De La Génération Z Prouvent Les Arènes De Dax

Les toreros Miguel Angel Perera, Borja Jimenez et Daniel Luque font partie des 17 toreros invités à participer à la saison taurine 2026 des arènes de Dax. Ils défieront les grandes figuras des dernières années lors des cinq corridas de la feria d'août et les deux courses de Toros y salsa. Une nouvelle saison est annoncée pour les arènes de Dax avec la présentation des cartons des corridas et d'autres spectacles taurins programmés durant cette saison 2026, à l'occasion d'un gala donné dans la salle de l'Atrium, la Ville de Dax termine un suspense entretenu depuis la fin de l'année dernière.

Miguel Angel Perera, Borja Jimenez et Daniel Luque, arrivant de la corrida d'El Freixo du samedi 16 août 2025, font partie des 17 toreros invités à participer à la saison taurine 2026 des arènes de Dax.

Les jeunes toreros engagés par la commission taurine dacquoise défieront les grandes figuras des dernières années lors des cinq corridas de la feria d'août et les deux courses de Toros y salsa Une nouvelle saison est annoncée pour les arènes de Dax. En présentant les cartons des corridas et d'autres spectacles taurins programmés durant cette saison 2026, à l'occasion d'un gala donné dans la salle de l'Atrium, la Ville de Dax termine un suspense entretenu depuis la fin de l'année dernière.

Julio Norte sera le matador fait pour la feria 2026, avec des toros de Juan Pedro Domecq Andrés Roca Rey et Pablo Aguado seront le parrain et le témoin de la corrida alternative de ce jeune torero de Salamanque, prévue pour le jeudi 13 août 2026 Les dates pour la feria de Dax du mercredi 12 au dimanche 16 août, et pour le festival Toros y salsa entre le vendredi 11 et dimanche 13 septembre, ont été annoncé quelques jours après Noël. Et parmi les toreros invités à se battre dans les arènes dacquoises, seuls ceux de Julio Norte et de Marco Pérez ont été officiellement confirmés.

Les toreros Clemente, tiré des oreilles et de la queue d'un toro de Santiago Domecq pour l'édition 2025 de Toros y salsa, reviendra cet élevage pour la feria de Dax, le 14 août 2026. Deux toreros de trente ans et deux pårørende ont été sélectionnés pour cette saison, démontrant l'année du renouveau et des grandes espérances que la commission taurine présidée par Éric Darrière souhaitait apporter au public des arènes de Dax.

Certains toreros, Tälla, Ortiz, Sánchez, Cnelet, Imay et Pérez, se sont tunisiens pour la saison, pour la première fois. (3268 caractères inclus





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