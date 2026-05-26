Nubia Neo 5 GT : un smartphone gaming performant et efficace en dissipation thermique

Le Nubia Neo 5 GT, présenté au MWC de Barcelone, est officiellement disponible en France. Ce smartphone gaming propose un design robuste et une dissipation thermique efficace grâce à une puce MediaTedk Dimensity-7400 et 12 Go de RAM. Il est également équipé d'une large surface de dissipation thermique, d'un ventilateur et d'une batterie de 6210 mAh avec une charge rapide de 45W. Les gâchettes latérales capacitives de 550 Hz améliorent le confort de jeu, et il dispose d'une IA, Demi 2.0, pour optimiser les performances et fournir des conseils en temps réel. L'écran AMOLED de 6,8'' avec une définition 1,5K et une grande-angle de 50 Mpx est également disponible. Cependant, la partie photo reste anecdotique avec des caractéristiques non précisées. La politique de mises à jour est restée floue, mais Nubia promet cinq ans de mises à jour au total.

Le Nubia Neo 5 GT, présenté au MWC de Barcelone, est officiellement disponible en France. Ce smartphone gaming aux spécifications attrayantes propose un design robuste et une dissipation thermique efficace grâce à une puce MediaTedk Dimensity-7400 et 12 Go de RAM.

Il est également équipé d'une large surface de dissipation thermique, d'un ventilateur et d'une batterie de 6210 mAh avec une charge rapide de 45W. Les gâchettes latérales capacitives de 550 Hz améliorent le confort de jeu, et il dispose d'une IA, Demi 2.0, pour optimiser les performances et fournir des conseils en temps réel. L'écran AMOLED de 6,8'' avec une définition 1,5K et une grande-angle de 50 Mpx est également disponible.

Cependant, la partie photo reste anecdotique avec des caractéristiques non précisées. La politique de mises à jour est restée floue, mais Nubia promet cinq ans de mises à jour au total





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