Ntamack Toujours Suspendu, Jalibert Prêt à Affronter l'Italie

Le XV de France affrontera l'Italie le 23 février sans son demi d'ouverture star, Romain Ntamack. La suspension de Ntamack pour le plaquage haut contre le pays de Galles se poursuit, laissant l'équipe française dépérir sans son joueur clé. Matthieu Jalibert devrait prendre sa place face aux Italiens.

Le XV de France devra encore une fois composer sans Romain Ntamack lors du match face à l'Italie le 23 février prochain. Selon plusieurs sources, le demi d'ouverture des Bleus ne verra pas sa suspension prendre fin à la fin de cette semaine, comme l'espérait le staff tricolore. Matthieu Jalibert devrait être le plus probable pour le remplacer à Rome.

Les juges de World Rugby n'ont pas été convaincus par les arguments de l'encadrement de l'équipe française, et Ntamack sera suspendu pour le match contre l'Italie le 23 février, comme il l'a été lors du match contre l'Angleterre samedi dernier. Une information confirmée par l'Agence France-Presse. Le demi d'ouverture verra sa troisième semaine de suspension prendre effet pour la troisième journée du tournoi des 6 Nations. Le XV de France comptait sur le calendrier et la mise en disponibilité de Ntamack pour le Stade Toulousain le week-end prochain en Top 14 pour pouvoir être apte à affronter les Italiens dans une semaine. Peine perdue, puisque le joueur sera disponible le 24 février, le lendemain du match. Romain Ntamack avait mis toutes les chances de son côté en participant à un atelier mis en place par World Rugby, suite à son carton rouge reçu contre le pays de Galles dès la première journée pour un plaquage haut. Son assiduité lui a permis de réduire sa suspension d'une semaine théorique, mais celle-ci ne semble donc pas prendre en compte les compétitions nationales, laissant déjà filer l'espoir du Grand Chelem. La charnière était constituée d'Antoine Dupont et de Matthieu Jalibert, l'ouvreur de l'UBB ne parvenant pas à pleinement convaincre





RUGBY FRANCE ITALIE NTAMACK SUSPENSION

