Le chantier Neo Sailing Technologies de Port-Médoc célèbre un doublé historique avec Basile Bourgnon et Achille Nebout lors de la Route du Rhum 2026.

Le chantier naval Neo Sailing Technologies, situé à Port-Médoc en Gironde, affiche un bilan exceptionnel lors de l'édition 2026 de la Route du Rhum. L'entreprise, anciennement connue sous le nom de Lalou Multi, a vu deux de ses unités décrocher des positions de premier plan sur l'épreuve transatlantique majeure. Cette performance marque un doublé significatif par rapport à son succès historique obtenu en 2022.

Deux bateaux constructeurs victorieux

Le succès en catégorie Ocean Fifty revient à Basile Bourgnon à la barre de l'Edenred, un bateau de 50 pieds construit spécifiquement par les équipes de Port-Médoc. L'unité a été mise à l'eau durant l'été 2025 et confirme rapidement sa domination sur la ligne d'arrivée. Cette victoire s'ajoute à celle obtenue en Class40 par Achille Nebout sur le bateau Amarris.

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Achille Nebout pilote une embarcation de type Lift V2, signée par l'architecte naval Marc Lombard. Cette unité a été produite dans les ateliers de Neo Sailing Technologies en juin 2022, à une époque où le chantier portait encore la dénomination de Lalou Multi. Le bateau Amarris s'impose comme la deuxième victoire confirmée pour la structure girondine sur cette course prestigieuse.

Palmarès confirmé par les résultats récents

Les performances d'Achille Nebout ne sont pas isolées, car le Class40 Amarris possède un palmarès solide avant même son départ pour la Route du Rhum. L'embarcation avait déjà remporté la Transat Québec - Saint-Malo en 2024 avec succès. Elle a également terminé à la deuxième place de la Transat Jacques Vabre renommée Café L'Or en 2023.

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Le même bateau a ensuite obtenu une quatrième place lors de l'édition 2025 de la Transat Jacques Vabre renommée Café L'Or. Ces résultats démontrent la robustesse et la compétitivité des constructions sorties des chantiers de Gironde. Le chantier Neo Sailing Technologies met en avant cette régularité de haut niveau dans ses déclarations officielles.

Talent de Basile Bourgnon salué par l'entourage

Basile Bourgnon, âgé de vingt-quatre ans, est largement reconnu comme l'un des favoris majeurs dans la catégorie des multicoques Ocean Fifty. Ses proches, son architecte naval et son équipier ont unanimement salué son talent considérable et sa belle personnalité. Des commentaires évoquent un marin qui a l'eau salée dans les veines et possède des valeurs fortes.

Romaric Neyhousser est l'architecte naval derrière les lignes de l'Edenred. L'engouement autour de Basile Bourgnon s'explique par sa capacité à intégrer rapidement les exigences de la course au large. Les professionnels du secteur le décrivent comme un prodige capable de remporter les épreuves les plus exigeantes.

Abandon forcé d'Alexis Loison

Ce bilan positif contraste avec l'abandon prématuré d'un autre produit du chantier. Alexis Loison a dû mettre fin à sa course sur son Class40 Lift V3 Groupe Réel. L'abandon est survenu après un choc avec un objet flottant non identifié, ou OFNI, près des Açores. Le skipper évoluait initialement dans le groupe de tête de la course au moment de l'incident.

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L'unité d'Alexis Loison était le dernier-né du chantier au moment de sa construction. Fabienne Roucayrol a confirmé la nouvelle ce lundi lors d'une déclaration. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune autre annonce possible concernant les futurs projets du chantier naval pour le moment.

Les vingt-cinq journalistes de la rédaction suivent attentivement ces évolutions pour fournir une information fiable. Le chantier Neo Sailing Technologies maintient son engagement à produire des bateaux performants pour la compétition internationale. L'avenir des projets en cours reste à ce stade confidentiel.