Noyer : Budget 2025 Soigne les Investissements et Protège le Commerce Local

Le maire de Noyer, Yves Bayon, a présenté le budget 2025, marqué par une politique d'investissement dynamique mais contrôlée, et par la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce local.

Comme les années précédentes, le maire de Noyer , Yves Bayon, a souligné que le contexte national n'est pas favorable aux communes, évoquant notamment la pénalisation sur les taux des cotisations retraite et l'augmentation des salaires et des coûts de l'énergie. Cette situation exige une maîtrise rigoureuse des dépenses courantes tout en poursuivant une politique d'investissement dynamique, mais sous contrôle strict.

Le taux d'endettement de la commune demeure stable, absence d'emprunt ayant été constatée en 2024, et l'édile a précisé qu'il n'y aurait pas d'augmentation du taux de la taxe foncière communale.Du côté des investissements, les dépenses prévues dans le budget 2025 (4 300 000 €) enregistrent une diminution par rapport au budget 2024 (-14%). Les projets phares incluent la mise en place d'un programme d'équipements des bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques, l'opération de restauration de l'église, et la réalisation de la médiathèque. Ces deux dernières réalisations sont planifiées en trois phases à partir de 2026.Concernant le maintien d'une offre commerciale diversifiée, les élus ont voté à l'unanimité la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Ce périmètre vise à limiter les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux, ainsi que les terrains destinés à accueillir des commerces. Ce droit de préemption permet à la collectivité territoriale de se substituer à l'acquéreur lors de la vente de biens. L'objectif est double : préserver les activités économiques locales et garantir un éventail commercial diversifié au sein des périmètres communaux définis





