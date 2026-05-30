Noyades et vagues de chaleur précoces : la région PACA en première ligne, les pompiers alertent sur le choc thermique

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre un nombre préoccupant de noyades lors des vagues de chaleur précoces. Les sapeurs-pompiers mettent en garde contre le choc thermique et rappellent les consignes de sécurité.

La baignade lors de ces fortes chaleurs précoces est propice au choc thermique , selon plusieurs sapeurs-pompiers interrogés, en raison de la différence notable entre la température de l'eau et celle de l'air.

Ce phénomène inquiète particulièrement alors que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a concentré le plus grand nombre de noyades en France en 2025. L'arrivée précoce des vagues de chaleur fait craindre une nouvelle recrudescence des accidents. La série noire a d'ailleurs déjà commencé dans certains départements touchés par la canicule. Les pompiers provençaux établissent clairement un lien de cause à effet entre ces conditions météorologiques extrêmes et les risques de noyade.

Ils rappellent également les bonnes pratiques à adopter pour éviter de tels drames. Six personnes sont mortes par noyade en France durant la canicule précoce qui a frappé le pays ces derniers jours. Certaines victimes ont été emportées par des courants ou ont succombé à un choc thermique en plongeant dans une eau trop froide par rapport à la température ambient élevée. En Provence, le triste compteur a également démarré dans le Vaucluse.

Ce département, où certains lacs sont surveillés, a connu plusieurs incidents cette semaine. Les données disponibles montrent qu'en mai, quatre noyades y ont été recensées sur la voie publique et trois à domicile, contre seulement deux à la même période l'an dernier, selon le bilan 2025 de Santé publique France. Ces chiffres illustrent une évolution préoccupante. L'été dernier, la région avait déjà enregistré 332 noyades, soit une hausse de 15,7% par rapport à 2024.

Ce nombre représentait 23,4% du total des noyades en France, qui s'élevait à 1 418 et augmentait déjà de 14%. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur concentre par ailleurs le plus grand nombre de noyades mortelles, avec 51 décès en 2025, soit environ 15% des noyades mortelles du pays. Face à ces statistiques alarmantes, les autorités sanitaires et les services de secours multiplient les initiatives de sensibilisation.

Ils insistent sur la nécessité de s'informer sur les conditions de baignade, de privilégier les zones surveillées, et d'éviter de se jeter à l'eau immédiatement après une exposition prolongée au soleil. La vigilance reste de mise, surtout pendant les périodes de forte chaleur





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