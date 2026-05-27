Novak Djokovic demande à l'organisation de Roland-Garros de repousser les matchs en cas de chaleur extrême

Le Serbe de 39 ans a estimé que les conditions de jeu étaient trop difficiles pour les athlètes, et a proposé de repousser les matchs de quelques heures pour que la température retombe.

Après un deuxième tour épuisant mercredi en pleine vague de chaleur, Novak Djokovic a estimé que l'organisation de Roland-Garros devrait repousser les matchs de quelques heures quand de telles conditions extrêmes se présentent, comme cela se fait en Australie.

Un Roland-Garros éprouvant. Depuis le début du tournoi, la vague de chaleur qui touche Paris rend toutes les rencontres éprouvantes. Entre sa victoire au deuxième tour, les organismes des athlètes sont mis à rude épreuve. C'est insensé de jouer par cette chaleur, a d'ailleurs signalé le Tchèque après s'être écroulé sur la terre battue.

En Australie, (... ) depuis quelques années, parfois on repousse d'une heure, deux heures, trois heures le match à venir pour que la température retombe, a commenté le Serbe de 39 ans en conférence de presse après sa victoire contre le Français Valentin Royer en quatre sets. Pour les tournois du Grand Chelem, ça ne devrait pas être un problème. On a tellement de courts, on a de la lumière, il n'y a pas de problème en principe, a-t-il continué.

On peut planifier les matches à un autre moment sur d'autres courts. Ce n'est pas idéal de dépasser minuit, mais si ça arrive quand il y a une canicule ou des conditions extrêmes, on peut peut-être y penser quand même, a-t-il signalé, dans ce qui ressemble à un appel à l'organisation.

Pour lui, la réponse logique à ces conditions extrêmes ne réside en revanche pas dans la couverture de quelques courts privilégiés, comme le Philippe-Chatrier et le Suzanne-Lenglen à Paris, ce qui serait injuste. L'organisation de Roland-Garros dispose d'un protocole chaleurs extrêmes. Il repose sur un indicateur qui synthétise plusieurs variables météorologiques comme la température de l'air, le taux d'humidité, la vitesse du vent et le rayonnement du soleil.

Une pause de dix minutes peut être accordée aux joueurs de simple et les matches peuvent théoriquement être interrompus si cet indicateur dépasse un certain seuil, qui n'a pas encore été franchi à Paris, où l'humidité est bien moins prégnante qu'à Melbourne. Quand on joue trois heures et demie sur de la terre, c'est long et c'est épuisant.

Physiquement, j'ai dépensé de l'énergie, pas mal, il faisait très chaud, les conditions étaient difficiles, a encore relevé l'homme aux 24 tournois du Grand Chelem après sa qualification au 3e tour





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