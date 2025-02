Nouvelles traces dans l'affaire Laure Zacchello : des particules de plomb retrouvées sur les vêtements d'Alexis Juret

Après huit mois de disparition, l'affaire Laure Zacchello prend une nouvelle tournure. Des traces de plomb ont été découvertes sur les vêtements de son mari, Alexis Juret, mis en examen pour meurtre sur conjointe.

Laure Zacchello , 43 ans, a disparu le 21 juin 2024 dans le Pays Basque . Mère de trois enfants, elle vivait à Urrugne avec son mari, Alexis Juret . Depuis cette date, Alexis Juret , qui affirme son innocence, a été mis en examen pour meurtre sur conjointe. Il est en détention provisoire depuis juin à Mont-de-Marsan. Près de huit mois après les faits, Laure Zacchello n'a toujours pas été retrouvée.

Un rapport de 13 pages du laboratoire de la police scientifique de Toulouse, communiqué le 10 février selon une information d'Ici Pays Basque, apporte un nouvel élément dans cette affaire. Des traces, 'quelques particules de tir de composition classique à base de plomb', ont été retrouvées sur les vêtements portés par Alexis Juret, 43 ans, lors de son arrestation. Il s'agit de traces discrètes sur le pantalon et la doudoune du père de famille, ce qui suggère l'utilisation d'une arme à feu. Dans l'après-midi du 21 juin, l'homme de 43 ans a été retrouvé au sol, inconscient, blessé à la tête, à côté d'un parpaing. C'est sa sœur, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de lui, qui l'a retrouvé à son domicile. Sa conjointe était absente, mais ses effets personnels étaient toujours dans la maison, notamment ses deux portables, ses moyens de paiement et son sac à main. Lors des fouilles, les enquêteurs ont découvert un marteau avec des taches de sang et constaté que son pistolet automatique et pistolet-mitrailleur, qu'il conservait dans des armoires fortes, avaient disparu. Adepte de la mouvance survivaliste, chasseur et tireur sportif, Alexis Juret possédait plusieurs armes chez lui. Le parquet le soupçonne d'une mise en scène, impliquant donc une automutilation afin de simuler une agression. Le suspect assure justement ne se souvenir de rien. Les examens médicaux révèlent un traumatisme, 'compatible avec une perte de connaissance mais également avec un effort violent', indiquait alors le procureur de la République de Bayonne. Alexis Juret doit bientôt être interrogé sur ces nouvelles conclusions





