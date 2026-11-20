Dès le 20 novembre 2026, les banques françaises appliquent de nouvelles vérifications de solvabilité pour les découverts. Focus sur les impacts concrets pour les particuliers.

Dès le vendredi 20 novembre 2026, l'offre de découvert bancaire en France change fondamentalement de paradigme. Cette date marque l'entrée en vigueur effective d'une réglementation européenne transposée dans le droit national. L'objectif affiché par le gouvernement est double : mieux protéger les emprunteurs et réduire significativement le risque de surendettement. Désormais, les procédures de crédit aux consommateurs s'appliquent strictement aux découverts de montant inférieur à 200 euros.

Fin des exceptions pour les petits montants

La Fédération des Banques Françaises (FBF) confirme que cette nouvelle mesure vise à "réduire le risque de surendettement" pour les clients les plus vulnérables. Jusqu'à présent, une demande de découvert bancaire d'un montant inférieur à 200 euros ne soumettait pas automatiquement le client à une analyse de solvabilité approfondie. Cette situation change radicalement à partir de la date du 20 novembre 2026.

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Désormais, cette vérification de solvabilité s'étend à "tous les découverts, quel que soit le montant ou le délai de remboursement". Si un client fait une demande de découvert pour moins de 200 euros, la banque pourra procéder à une "évaluation minutieuse" de sa situation financière. Cette obligation ne concerne que les nouvelles demandes. Les découverts mis en place avant cette date restent inchangés.

Une évaluation de solvabilité élargie et proportionnée

Les banques disposeront de nouveaux outils pour analyser la capacité de remboursement de leurs clients. Plusieurs critères pourront être analysés en détail : les revenus, les actifs (placements...), les passifs (dettes, emprunts...) et les charges. L'analyse inclura également "d'autres critères économiques et financiers, qui sont nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur".

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La banque pourra recueillir ces informations auprès de son client, mais également à partir de sources "internes" ou "externes" jugées "pertinentes". Elle pourra consulter de manière "facultative" le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ce fichier centralise les informations sur les clients en retard dans un remboursement ou dans une situation de surendettement.

Cependant, l'ordonnance encadre strictement ce qui ne peut pas être utilisé. Plusieurs informations sont formellement interdites pour analyser la solvabilité d'un client. Les banques ne peuvent notamment pas accéder aux réseaux sociaux. Certaines données personnelles sont également protégées : la santé, l'opinion politique ou encore les convictions religieuses sont exclues de cette évaluation rigoureuse.

Un impact limité selon les professionnels du secteur

Le principe de proportionnalité, inscrit dans la directive européenne, doit permettre de préserver l'accès large à ce service bancaire utile pour gérer les décalages temporaires de trésorerie. La Fédération des Banques Françaises (FBF) réaffirme que les "millions de ménages" ne perdront pas leur accès au découvert bancaire avec la mise en place de cette mesure. "Les banques sont soumises à un grand nombre de règles qui évoluent régulièrement dans tous les domaines (...). Parmi ces évolutions réglementaires, celle sur les découverts est limitée et devrait avoir peu d'impact sur les clients", conclut la FBF.

Les statistiques de Panorabanques, publiées fin octobre, témoignent de l'usage massif de ces crédits. 65% des Français en situation de découvert bancaire le sont pour un montant inférieur à 200 euros. 39% sont concernés par un montant inférieur à 100 euros. 26% des cas se situent entre 100 et 200 euros. Dans un contexte de forte inflation, les Français ont de plus en plus recours aux découverts bancaires : 43% des Français se sont retrouvés en situation de découvert au moins une fois dans l'année 2025.

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Des alternatives et des conséquences pour les clients

Si la demande est acceptée, le client devra rendre des comptes à la banque. Il devra rembourser cet argent dans un délai prévu par le contrat. Il devra également payer des frais annoncés par la banque, connus sous le nom d'agios. Ces coûts restent une part importante du coût total du crédit pour les consommateurs.

Lorsque cette demande est rejetée, la procédure change. Le prêteur l'informe dans les meilleurs délais de ce rejet. Il peut l'orienter, le cas échéant, vers des services de conseil aux personnes endettées facilement. Cette obligation d'information protège le consommateur contre les refus arbitraires sans accompagnement.

Arbia Smiti, directrice générale de Rosaly, anticipe les conséquences de cette tendance. L'entreprise propose de faciliter les acomptes sur salaire comme alternative aux découverts. L'accès à ces alternatives pourrait devenir plus stratégique pour les clients dont la solvabilité est jugée insuffisante. Aucune banque n'a donné suite aux sollicitations pour confirmer l'impact exact sur les refus. Le 20 novembre 2026 marque donc un tournant dans la relation entre les banques et leurs clients.