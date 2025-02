Nouvelles Règles du Rugby Amateur : Accélération et Débats

De nouvelles directives, notamment l'alignement en touche accéléré et la tolérance de touches pas droites, entrent en vigueur sur les terrains amateurs. Ces changements, déjà appliqués au niveau professionnel, suscitent des réactions mitigées.

Depuis le week-end dernier, de nouvelles directives entrent en vigueur sur les terrains amateurs de rugby. Parmi ces changements, on retrouve l'alignement en touche accéléré, la tolérance de touches pas droites si l'adversaire ne saute pas, et la protection accrue du demi de mêlée. Ces nouvelles règles sont destinées à fluidifier le jeu et à accélérer le rythme des rencontres.

Cependant, elles ont suscité des réactions mitigées, notamment de la part des joueurs, des entraîneurs et des spectateurs. \ Joël Castany, président de la Ligue Occitanie, a exprimé son inquiétude quant à la mise en application de ces changements en milieu de saison, soulignant que la compréhension et l'adaptation des règles peuvent être plus complexes en cours de compétition. Il a également questionné la lisibilité des décisions arbitrales, notamment concernant la tolérance de touches pas droites, où la définition du « saut » pourrait engendrer des débats. \ Rémi Janotto, responsable de l'arbitrage à la Ligue Occitanie, tempère les inquiétudes en affirmant que les changements les plus importants, comme la protection du demi de mêlée et la tolérance de touches pas droites, ne devraient pas poser de difficultés particulières aux arbitres amateurs. Il reconnaît toutefois l'importance de bien expliquer aux joueurs l'accélération du rythme des phases arrêtées. Pour éviter les risques de blessures, il souligne que les arbitres pourraient arrêter le jeu si une action dure trop longtemps et que les joueurs sont épuisés. \Ces nouvelles règles étaient déjà en vigueur dans le monde professionnel du rugby lors du Tournoi des VI Nations. Si les carton rouges de 20 minutes n'ont pas encore été introduits dans les catégories amateurs, l'application de ces changements, en particulier par des arbitres qui travaillent seul sur le terrain, soulève des questions quant à leur cohérence et leur équité





