Nouvelles recherches mettent en lumière les effets néfastes des PFAS sur la santé du placenta pendant la grossesse

Une nouvelle étude française menée par des chercheurs de l'Inserm révèle que l'exposition aux PFAS, des substances chimiques persistantes présentes dans l'environnement, peut altérer la santé du placenta pendant la grossesse, entraînant des complications pour la mère et le fœtus.

Les PFAS (ou perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) sont des substances chimiques extrêmement persistantes, comme le rappellent les agences sanitaires françaises. Également appelés ' polluants éternels ', ils sont présents dans notre environnement : eau du robinet, alimentation, air, etc. Et se retrouvent ensuite dans nos organismes. Une nouvelle étude menée par des chercheurs grenoblois de l’Inserm vient d'ajouter un nouvel effet néfaste à la liste de nos connaissances sur leurs effets.

L'étude, publiée le 30 janvier 2025 dans la revue scientifique Environment International, a suivi un groupe de 367 femmes enceintes et leurs enfants entre 2014 et 2017 pour étudier l'impact de ces polluants sur leur placenta.Les résultats de l'étude sont préoccupants : l'exposition aux PFAS provoque une moins bonne perfusion du placenta et une diminution des échanges entre la mère et le fœtus. Conséquence : une baisse des apports en oxygène et en nutriments délivrés à l'enfant en développement. Cette dérégulation a été associée à des complications de la grossesse, dont la prééclampsie, un trouble qui se manifeste par de l'hypertension artérielle. Les chercheurs ont également constaté un risque accru de donner naissance à des bébés de petit poids.Les conclusions de cette étude s'inscrivent dans la lignée de précédentes études similaires, approfondissant davantage certaines connaissances sur les mécanismes en jeu. Mais l'état de la connaissance scientifique sur la question reste à approfondir. L'équipe scientifique souhaite reproduire cette étude à plus grande échelle pour confirmer ces résultats et espère qu'une étude nationale verra le jour sous peu afin de mieux comprendre les conséquences de l'exposition aux PFAS sur la santé de la mère et de l'enfant. D'une manière générale, les effets sur l'organisme humain des PFAS restent encore mal connus. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) estime qu'au moins certains effets délétères ont déjà pu être au moins partiellement démontrés : augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, etc. Ils sont également suspectés d’interférer avec le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PFAS Polluants Éternels Santé Du Placenta Grossesse Complications De La Grossesse Prééclampsie Poids De Naissance Environnement Santé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Conseil Municipal de Villebrumier : De nouvelles Logements, une Cuisine Centrale et de Bonnes NouvellesLe conseil municipal de Villebrumier a abordé plusieurs sujets importants lors de sa dernière réunion, notamment la transformation d'une ancienne caserne en logements, la construction d'une nouvelle cuisine centrale et plusieurs bonnes nouvelles pour la commune.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »