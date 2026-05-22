Nouvelles pour la Coupe du Monde 2026 : plus de matchs, plus de groupes et des seizièmes de finale

Le nombre d'équipes qualifiées a augmenté de douze à quatre-vingt-huit pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Les équipes sont réparties dans douze groupes de quatre équipes, entraînant un tri sélectif plus complexe et plus de rencontres entre équipes qualifiées.

Avec 48 équipes qualifiées, il est désormais de rigueur d'enregistrer quatre matchs éliminatoires pour pouvoir accéder en finale de la Coupe du Monde. Contrairement à la précédente édition Qatar 2022, où étaient participants trente-deux équipes et une élimination en huitièmes de finale, ce sont quatorze pays supplémentaires qui se sont qualifiés pour la compétition la plus importante de football.

Plus de pays signifie également plus de matchs, en guise de huitièmes de finale et le retour des meilleures troisièmes comme le système de sélection des quarts de finale. On va vous expliquer toutes ces nouveautés





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coups-Des-Mondes Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : comment la suivre sans beIN Sports ?Pas d'abonnement à beIN Sports ? Pas de panique. Vous pouvez suivre une large partie de la Coupe du Monde 2026 gratuitement, et notamment tous les matchs de l'équipe de France. Voici exactement ce que vous pouvez regarder sans débourser un centime, et ce que vous raterez si vous ne souscrivez pas.

Read more »

Coupe du monde 2026 : pourquoi le nouvel album Panini affole déjà les collectionneursÀ 22 jours du Mondial, le nouvel album Panini cartonne déjà. Mais avec 980 stickers à collectionner, compléter l’album pourrait coûter très cher.

Read more »

Coupe du monde 2026: découvrez la liste des 26 joueurs de la SuisseA un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Suisse a dévoilé la liste des 26 joueurs appelés à défendre ses couleurs pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Read more »

Mondial 2026 de football : la Coupe du monde la plus polluante de tous les tempsOrganisée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, Mexique, et Canada, avec un nombre record d'équipes, la Coupe du monde de foot 2026 s'annonce comme la plus polluante de l'Histoire.

Read more »