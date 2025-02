Nouvelles ouvertures à Loudéac : Burger King, Centrakor et plus encore en 2025

Découvrez les prochaines ouvertures commerciales à Loudéac en 2025, avec l'arrivée de Burger King, Centrakor et d'autres projets prometteurs.

Après un aperçu des commerces fermés et ouverts à Loudéac (Côtes-d'Armor) en 2024, voici les prochaines enseignes attendues dans la commune au cours de l'année 2025. \Le géant du fast-food Burger King s'installera dans le parc Triskell, à l'entrée de Loudéac , à quelques pas de son concurrent McDonald's. Il devrait ouvrir ses portes en 2025, remplaçant l'ancien restaurant La Grange, laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Un chantier de démolition est nécessaire avant son ouverture.

\Depuis la liquidation de l'entreprise Groupe JM fin 2023, ses locaux, situés à l'entrée de la zone de Ker d'Hervé, côté Super U, étaient vides. Aujourd'hui, ils accueilleront prochainement l'enseigne Centrakor. Spécialisée dans le bazar et l'aménagement de la maison, cette boutique devrait ouvrir ses portes en avril 2025. \En centre-ville, plusieurs projets sont en cours d'élaboration. Si certaines confirmations restent encore à attendre, l'ancienne pharmacie fermée en janvier 2023, située au croisement de la rue de Moncontour et de la rue Saint-Joseph, accueillera prochainement une nouvelle activité. Il ne s'agira pas d'un commerce traditionnel mais d'une laverie automatique. \Un peu plus bas, l'ancienne friche Connexion, boulevard Victor-Etienne, se transforme depuis fin 2024. Après de gros travaux, ce bâtiment de 600 m2 accueillera le magasin Optic 2000. Le reste de l'espace sera loué en plusieurs cellules commerciales.





