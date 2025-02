Nouvelles bandes-annonces dévoilées lors du Super Bowl

Le Super Bowl, événement phare du sport américain, a servi de plateforme pour les studios d'Hollywood à dévoiler de nouvelles bandes-annonces de films à venir. Des blockbusters comme Mission Impossible – The Final Reckoning, Lilo et Stitch et Captain America – Brave New World ont été mis en avant, ainsi que des surprises comme le film Les Schtroumpfs avec Rihanna et plusieurs productions Marvel.

Alors que les Philadelphie Eagles s’imposaient face aux Kansas City Chiefs pour remporter le championnat de NFL, le Super Bowl est également l’occasion pour les studios d’ Hollywood de dévoiler de nouvelles bandes-annonces des films qui sortiront en salle lors des prochains mois, profitant de l’audience de l’évènement.

Mission impossible – The Final Reckoning, Tom Cruise revient avec un huitième opus de la série : Mission : Impossible – The Final Reckoning, dont une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Perturbé par les grèves ayant eu lieu en 2023 à Hollywood, le tournage du film avait repris en mars 2024 et sa sortie annoncée pour le 21 mai. Dans cet épisode, Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, tentera de stopper une IA capable de détruire le monde, 'l’Entité'. Disney a dévoilé de nouvelles images du remake de son live action du dessin animé Lilo et Stitch dans une bande-annonce déjantée. Le petit extraterrestre bleu s’infiltre sur le terrain du Super Bowl tentant d’échapper à la sécurité avant d’écraser une voiture sur le poteau de football américain du terrain. Lilo et Stitch reviendront dans les cinémas français le 21 mai 2025. Marvel a dévoilé une dernière bande-annonce pour le dernier opus de Captain America – Brave New World. Pour la première fois, Chris Evans, ne sera pas à l’affiche du film. C’est Anthony Mackie, autrefois le Faucon, qui interprètera le héros aux couleurs américaines. Réalisé par Julius Onah et avec Harrison Ford, il sera dès le 12 février dans les salles françaises. Par la même occasion, Marvel a également dévoilé les premières images du film Thunderbolts, prévu pour avril 2025 où l’on peut y retrouver l’actrice Florence Pugh mais également Harrison Ford.La voix et les chansons de la superstar Rihanna au cœur de la bande-annonce du film Les Schtroumpfs qui verra les petits hommes bleus de retour dans nos cinémas en juillet 2025. Du côté des voix françaises, selon Le Parisien, Dorothée, Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur, François Damiens, Patricia Kaas ou encore Philippe Katerine ont déjà été annoncées. Parmi les autres bandes-annonces dévoilées, on peut également retrouver F1, avec Brad Pitt et coproduit par le champion de la discipline Lewis Hamilton, un live action du dessin animé Dragons dont les sorties sont prévues en juin. Également annoncé, le film Novocaine avec l’acteur Jack Quaid de la série the Boys dont la sortie est prévue pour le 26 mars





