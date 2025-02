Nouvelles attaques énergétiques en Ukraine et en Russie

Kiev et Moscou ont intensifié leurs attaques sur les infrastructures énergétiques adverses, provoquant des incendies et des coupures d'électricité et de gaz en Ukraine et en Russie.

Kiev et Moscou ont de nouveau frappé les infrastructures énergétiques adverses dans la nuit de lundi à mardi, provoquant des incendies dans un site industriel en Russie et des coupures d'électricité et de gaz en Ukraine . Entre lundi et mardi, des coupures d'électricité et de gaz ont touché le pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Dans la région orientale de Poltava, un site gazier a été endommagé par une attaque russe « massive », a affirmé la compagnie nationale ukrainienne Naftogaz.

Les autorités locales ont précisé que neuf villes et plusieurs villages avaient été déconnectés du réseau gazier à cause de ces frappes, en plein hiver. Les coupures énergétiques causées par des bombardements russes sur des infrastructures ukrainiennes - que ce soit de gaz, de chauffage ou d'électricité - sont fréquentes à travers tout le pays. En plus des coupures de gaz, des restrictions d'urgence sur les fournitures d'électricité ont été imposées mardi dans la région de Poltava, a souligné le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galouchtchenko, afin de « minimiser les conséquences potentielles sur le secteur énergétique ». DTEK, le principal opérateur énergétique en Ukraine, a précisé en milieu de matinée mardi qu'une partie de ces restrictions avaient pu être levées.Parallèlement, les autorités russes ont affirmé que des dizaines de drones ukrainiens avaient attaqué l'ouest et le sud-ouest de la Russie pendant la nuit. Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Boussarguine, a précisé qu'une « entreprise industrielle » locale avait subi un incendie après cette attaque, mais que les flammes avaient été « maîtrisées » tôt dans la matinée. La Russie a revendiqué vendredi la capture de la ville minière de Toretsk, dans l'est de l'Ukraine, après des mois de combats, une prise d'importance pour les troupes russes qui poursuivent leur avancée sur le front.Andriï Kovalenko, un responsable ukrainien dirigeant le centre de lutte contre la désinformation, un organe de communication gouvernemental, a déclaré qu'une raffinerie russe avait été touchée dans la région de Saratov, qui est située à plus de 450 km à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Il a publié une vidéo supposée de l'attaque dans laquelle on voit une explosion qui illumine le ciel pendant la nuit. Selon lui, l'armée ukrainienne a également attaqué la base aérienne russe d'Engels, régulièrement visée dans cette région. Le ministère russe de la Défense a, pour sa part, déclaré avoir neutralisé 40 drones ennemis pendant la nuit, dont 18 au-dessus de la région de Saratov. La Russie mène régulièrement des attaques sur les villes et le réseau énergétique d'Ukraine, en assurant que ces frappes, pourtant souvent meurtrières parmi les civils, visent uniquement des cibles militaires. En contrepartie, Kiev lance fréquemment des attaques sur des sites énergétiques et militaires russes





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Russie Attaques Énergétiques Drones Infrastructure Coupures D'électricité Coupures De Gaz

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump menace de nouvelles sanctions contre la Russie si la guerre en Ukraine ne cesseLe président américain Donald Trump a annoncé mardi de nouvelles sanctions contre la Russie si Moscou ne commence pas à négocier la fin de la guerre en Ukraine. Il a également réaffirmé que la guerre n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président à l'époque. Parallèlement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à l'unité en matière de défense et de sécurité lors de son discours au Forum économique mondial de Davos.

Lire la suite »

Trump juge 'probables' de nouvelles sanctions si la Russie ne négocie pas avec l'UkraineLe président des Etats-Unis, Donald Trump, a jugé mardi 'probables' de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie si Moscou ne négocie pas la fin de la guerre contre l'Ukraine.

Lire la suite »

La Russie frappe Kryvyï Rig, l'Ukraine accuse Moscou d'attaquer une école en RussieUne frappe russe a fait au moins quatre morts et cinq blessés dans la ville industrielle de Kryvyï Rig, en Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne accuse Moscou d'avoir attaqué une école en Russie.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine, jour 1056 : attaque de drones en Russie, Boris Pistorius en visite à KievUne attaque de drones ukrainiens a visé des sites énergétiques dans la république du Tatarstan en Russie, mardi 14 janvier. Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, est arrivé à Kiev pour un déplacement destiné à assurer Kiev de la poursuite du soutien militaire.

Lire la suite »

Ukraine-Russie : un partenariat historique entre Londres et KievUn accord historique a été signé entre l'Ukraine et le Royaume-Uni ce jeudi 16 janvier, marquant une étape importante dans les relations bilatérales. Pendant ce temps, un dépôt pétrolier en Russie a été frappé par des drones ukrainiens, tandis que la Russie continue de rejeter les accusations de planification d'attaques terroristes.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Un soutien « historique » pour Kiev et une attaque de drones en Russie« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur l’avancée du conflit en Ukraine. Ce jeudi, 1.058e jour du conflit, a été marqué par le partenariat pour 100 ans signé entre l’Ukraine et le Royaume-Uni

Lire la suite »