Nouvelles alertes à la bombe ciblent 312 écoles italiennes

Des dizaines de signaux de bombe ont obligé l'évacuation de centaines d'établissements scolaires en Europe. Le gouvernement italien examine la menace et conduit des enquêtes pour éviter la panique.

Le 11 novembre, l' Italie a annoncé que 312 établissements scolaires avaient reçu des alertes à la bombe, provoquant l'évacuation de dizaines d'élèves à travers le pays. Les autorités affirmant qu'aucun danger réel n'était détecté, les menaces semblent davantage viser une diffusion de panique.

Messagerie mensongère et impact immédiat

Les messages de menace, semblés provenir d'expéditeurs non vérifiables et contenant des affirmations criminelles comme l'installation d'une bombe dans une " bulle plastique " ou dans le véhicule du Premier ministre, ont forcé la fermeture temporaire de 312 écoles et l'évacuation de départements en Italie.

Also read La diversité des résultats atteint des niveaux quasi records, mais des failles apparaissent à la périphérie

Durant la même période, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Écosse ont vu leurs propres établissements confrontés à des alertes similaires, certaines conduisant à des évacuations, bien que la police locale ait déclaré ces signalements non crédibles.

Conjointes réponses des gouvernements

Le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valditara, a appelé les habitants à ne pas céder à la panique, tandis que la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a convoqué une réunion gouvernementale avec les agences de sécurité et de renseignement prévue pour le mercredi suivant.

Advertisement

Le ministère des Affaires étrangères, sous le leadership d'Antonio Tajani, a déclaré également être associé à des menaces similaires, soulignant la nécessité d'une coordination internationale pour suivre ces attaques de cyberespionnage.

Conséquences pour l'Europe et mesures de sécurité

Les deux dernières semaines ont vu une vague de fausses alertes à la bombe sur des vols entre l'Italie et d'autres pays européens, ainsi que sur des écoles en Hongrie, Serbie, et l'Irlande du Nord. Ces incidents ont accru la crainte d'une escalade de la guerre hybride à travers le continent.

En réponse, l'Irlande a accéléré la mise en place de mesures de sécurité renforcées pour accueillir la prochaine réunion politique européenne à Dublin, où se tiendront bientôt les dirigeants de 47 pays et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette initiative vise à réduire les risques d'attaques similaires et à garantir la sécurité des participants.

Les enquêtes seront poursuivies, et les autorités exigent la coopération de toute personne disposant d'informations sur l'origine des alertes afin de dissiper la menace et protéger les populations scolaires de toute future panique.