Nouvelle-Zélande : une sélection dominatrice dans la zone Océanie, prête à rivaliser avec les grandes nations

La sélection néo-zélandaise, placée dans le groupe G, aborde le Mondial avec le but de rivaliser avec des nations plus expérimentées. Elle s'appuie sur un collectif solide et discipliné, avec des joueurs d'expérience et de jeunesse. Chris Wood sera la principale arme offensive, tandis que Logan Rogerson n'a pas été retenu en attaque. Dans les buts, Nik Tzanev devra répondre présent, alors que Tyler Bindon assurera la solidité défensive.

La sélection néo-zélandaise, dominatrice dans la zone Océanie, aborde ce Mondial avec le but de rivaliser avec des nations plus expérimentées. Placée dans le groupe G, elle espère créer la surprise en s'appuyant sur un collectif solide et discipliné.

Darren Bazeley devrait ainsi miser sur un groupe équilibré, mêlant expérience et jeunesse. Parmi les joueurs attendus, Chris Wood sera la principale arme offensive, tandis que Logan Rogerson n'a pas été retenu en attaque. Dans les buts, Nik Tzanev devra répondre présent, alors que Tyler Bindon assurera la solidité défensive. Les amateurs de la Ligue 2 et fans de Saint-Etienne reconnaitront aisément l'ailier des Verts Ben Old.

Pour rappel, la Nouvelle-Zélande a décroché son billet pour la Coupe du monde 2026 en survolant les qualifications en zone Océanie, validant son parcours par un succès convaincant face à la Nouvelle-Calédonie. Une dynamique que les hommes de Darren Bazeley tenteront de prolonger lors du tournoi. La liste des 26 joueurs de la Nouvelle-Zélande Gardiens : Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud.

Défenseurs : Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman. Milieux de terrain : Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenic, Ryan Thomas. Attaquants : Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine, Chris Wood





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