Nouvelle Voix de l'After : Les demi-finalistes se confrontent

Les 8 meilleurs candidats sélectionnés à Paris, Rennes, Marseille et Lens se retrouvent à Paris pour une étape décisive : la demi-finale. Ils doivent convaincre et marquer les esprits contre l'équipe de Génération After et Florent Gautreau, voix historique de l'After Foot. Qui décrochera sa place pour la grande finale ?

Les 8 meilleurs candidats sélectionnés à Paris , Rennes , Marseille et Lens se retrouvent désormais à Paris pour une étape décisive : la demi-finale. Cette fois, impossible de se cacher.

Les demi-finalistes vont s’affronter deux par deux, face à l’équipe de Génération After – Nico, Walid, Kévin et Jimmy – mais aussi devant Florent Gautreau, voix historique de l’After Foot depuis 20 ans. Débats sous tension, prises de positions assumées, punchlines, culture foot, répartie… À ce niveau-là, il ne suffit plus d’aimer le foot. Il faut convaincre, marquer les esprits… et imposer sa voix. Qui va craquer sous la pression ?

Qui va prendre le dessus dans les débats ? Et surtout… qui décrochera sa place pour la grande finale ? Merci à Hellowork d’accompagner la recherche de la Nouvelle Voix de l’After. Ton offre de rêve est à retrouver ici https://www.hellowork.com/fr-fr/?utm_source=youtube1&utm_medium=influence&utm_campaign=afterfoot&utm_content=url À Lens, le foot ne se raconte pas à moitié.

Il se vit, il se chante, il se défend. L’After Foot et Génération After poursuivent leur tournée au cœur d’une ville où la passion football dépasse largement les 90 minutes. Direction le mythique stade Bollaert-Delelis ! Dernier casting en région avant la demi-finale.

Nouveaux candidats. Nouvelle ambiance. Et peut-être… le casting le plus relevé depuis le début de l’aventure. Face à l’équipe de Génération After – Nico, Walid, Kévin et Jimmy – les prétendants vont devoir faire bien plus que parler foot : convaincre, assumer leurs opinions et imposer leur personnalité.

Quiz, débats, prises de position, pression permanente… Qui va réussir à sortir du lot ? Qui a vraiment l’étoffe d’une voix de l’After ? Et qui peut se rapprocher un peu plus de la grande finale ? En guests : Adrien Thomasson et Thomas Deseur Merci à Hellowork d’accompagner la recherche de la Nouvelle Voix de l’After.

Ton offre de rêve est à retrouver ici https://www.hellowork.com/fr-fr/?utm_source=youtube1&utm_medium=influence&utm_campaign=afterfoot&utm_content=url Marseille, ville de foot. Ville de caractère. Ville de débat. L’After Foot et Génération After posent leurs micros au stade Orange Vélodrome pour dénicher la Nouvelle Voix de l’After.

Ici, il ne suffit pas de connaître le foot ; il faut savoir le défendre, l’attaquer, le vivre. Nouveau casting, nouvelles personnalités. Des candidats prêts à tout pour se faire entendre. Face à l’équipe de Génération After – Nico, Walid, Kévin et Jimmy – le ton monte rapidement : questions piégeuses, prises de position assumées, débats sous tension… À Marseille, la passion ne se contrôle pas.

Et quand ça s’emballe… tout peut arriver ! Qui va tenir le choc ? Qui va imposer sa voix ? Qui ira droit au but et pourra vraiment rejoindre l’After ?

En guests : Bengous et Choukri L’After Foot et Génération After poursuivent leur tournée à la recherche de la Nouvelle Voix de l’After ! Nouvelle étape. Nouveau casting. Nouvelle ville.

Direction Rennes ! Pour les candidats, une seule mission : convaincre et marquer les esprits. Pour le jury : trouver la Nouvelle Voix de l’After ! Face à l’équipe de Génération After – Nico, Walid, Kévin et Jimmy - les prétendants passent à l’épreuve : quiz de culture foot, avis tranchés, débats sous pression… Ici, il faut du fond, du style… et du courage !

Qui va se démarquer ? Qui peut vraiment devenir la Nouvelle Voix de l’After ? En guests : Quentin Merlin et Erminig ! Merci à Hellowork d’accompagner la recherche de la Nouvelle Voix de l’After. Ton offre de rêve est à retrouver ici https://www.hellowork.com/fr-fr/?utm_source=youtube1&utm_medium=influence&utm_campaign=afterfoot&utm_content=ur





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