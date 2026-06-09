Nouvelle via ferrata de Camous : sensations fortes dans la vallée d'Aure

Découvrez la via ferrata Tunnel-Tucaou de Camous, un parcours accessible et panoramique avec 23 mètres de passerelle suspendue. Idéale pour les familles et les débutants, elle offre des vues imprenables sur la vallée d'Aure.

MONTAGNE. Vertige garanti dans les Hautes-Pyrénées : la nouvelle via ferrata de Camous offre des sensations fortes au-dessus de la vallée d'Aure. La via ferrata de Camous séduit les amateurs de montagne avec son parcours Tunnel-Tucaou.

Accessible et panoramique, elle offre 23 mètres de passerelle suspendue et un échappatoire rassurant, renforçant l'attrait touristique de la vallée d'Aure. Dans le catalogue des via ferrata des Hautes-Pyrénées, la Tunnel-Tucaou et la Coume Vieille, à Camous, font figure de nouveautés. Nous avons testé la première, présentée comme une via ferrata d'initiation pour les débutants et les familles et, en intégrale, pour un niveau intermédiaire.

Précisons d'emblée qu'elle s'adresse aux personnes qui n'ont jamais pratiqué l'activité et qui n'ont pas peur du vide. Comme son nom l'indique, la Tunnel-Tucaou démarre au-dessus d'un tunnel creusé dans la roche où passait l'ancienne voie ferrée de la vallée d'Aure. C'est là que l'on s'équipe d'un casque, de gants de vélo pour tenir le câble, d'un baudrier et de deux longes avec mousquetons.

En effet, tout au long de la voie, afin d'enchaîner les passages, il convient toujours de rester accroché au câble par une longe et de décrocher l'autre pour avancer, de mousquetonner à la portion suivante, et ensuite de faire de même avec la seconde longe. On reste ainsi toujours accroché au câble de la via. Dès le départ, au-dessus du tunnel, le passage aérien permet de savoir si l'on est à l'aise pour évoluer sur la via ferrata.

Dès les premiers mètres, les participants sont plongés dans une ambiance unique, encadrés par une falaise impressionnante et la fraîcheur des montagnes environnantes. Très vite, les premières échelles métalliques permettent de prendre de la hauteur en douceur, offrant déjà une vue dégagée sur la vallée. Au fil de l'ascension, la via ferrata propose une succession de ponts de singe, de poutres étroites et de passerelles suspendues.

La passerelle, longue de vingt-trois mètres, impressionne par sa hauteur et le vide qu'elle surplombe, tout en offrant une vue imprenable sur la vallée d'Aure. L'itinéraire se veut progressif et propose un échappatoire aux deux tiers du parcours. Cela permet notamment aux personnes fatiguées ou pas très à l'aise de revenir au point de départ, car il y a des portions avec un peu de gaz pour un itinéraire classé peu difficile.

La suite propose notamment une deuxième passerelle et l'arrivée au sommet récompense les efforts par un superbe point de vue sur la vallée, l'Arbizon, etc. La redescente s'effectue à pied, en 25 minutes, par un sentier balisé. C'est par celui-ci que les plus aguerris pourront enchaîner sur la Coume Vieille.

On a mis environ 1 h 45 pour effectuer la Tunnel-Tucaou, un bel itinéraire très bien équipé et bien intégré dans le paysage de la vallée d'Aure, avec des parties ombragées bien appréciables en été. Cet équipement renforce l'attractivité touristique de la vallée d'Aure. Bien évidemment, l'accès aux via ferrata de Camous est gratuit pour les personnes ayant déjà une pratique de l'activité.

Pour les personnes découvrant la via ferrata, il est vivement conseillé d'être encadré par un guide de haute montagne professionnel diplômé d'État, spécialiste des activités verticales en montagne. Pour la Tucaou classique, le tarif est de 45 € par personne (matériel fourni) et de 55 € pour la Tucaou intégrale. Réservations au 07 52 65 55 26. L'activité se pratique toute l'année, mais la meilleure période est de mai à octobre.

Pour accéder de nouveau à cet article, il suffit de consulter le site web de l'office de tourisme de la vallée d'Aure. De nombreux autres parcours d'escalade et de via ferrata sont disponibles dans les Pyrénées, offrant des défis variés pour tous les niveaux. La via ferrata de Camous se distingue par son cadre exceptionnel et sa conception pensée pour les familles et les débutants, tout en proposant des sections plus techniques pour les initiés.

Les amateurs de sensations fortes trouveront leur compte dans ce parcours aérien, tandis que les paysages grandioses de la vallée d'Aure sauront ravir les amoureux de la nature. En plus de l'aspect sportif, cette via ferrata contribue à dynamiser le tourisme local, attirant des visiteurs de toute la région et d'ailleurs. Les gorges de la Neste et les sommets environnants offrent un décor spectaculaire pour cette activité, qui allie adrénaline et contemplation.

Les infrastructures d'accueil, telles que les parkings et les aires de pique-nique, facilitent l'organisation d'une journée en famille ou entre amis. En résumé, la via ferrata Tunnel-Tucaou de Camous est une addition remarquable au patrimoine d'activités de plein air des Hautes-Pyrénées, promettant des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui oseront s'y aventurer





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