Nouvelle Réglementation SNCF : Tout savoir sur vos bagages à bord

La SNCF a clarifié sa réglementation concernant les bagages à bord. Cet article détaille les dimensions autorisées, les exceptions et les détails importants à connaître avant votre prochain voyage en train.

C'est les vacances ! Vous prenez le train ? Oui, mais… un doute s'installe. On se rappelle alors un musicien qui s'est fait refouler avec sa contrebasse, d'un autre qui a pris une amende parce qu'il avait trop de bagages… A l'inverse, combien d'étudiants se servaient du train pour déménager leurs affaires et parfois leurs petits meubles, ni vu ni connus… de passagers arrivés du bout du monde et jonchant le sol de leurs valises en expliquant « ça passe ». Oui mais voilà.

Toute chose à une fin, terminé le folklore et l'occasion parfois de rencontrer l'âme sœur, coincé entre deux valises. C'est quoi cette histoire ? La nouvelle réglementation de la SNCF est bien plus stricte depuis septembre dernier et a clarifié bon nombre de choses, même si il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de s'assurer que l'information est bien passée. En voiture ! 20 Minutes vous propose un petit voyage au pays de ce qui est autorisé, ou pas. \Classique, l'histoire des valises L'idée de la SNCF, c'est que vous devez, simplement, être en mesure de porter vous-même et en une seule fois tous vos bagages… (Merci les salles de muscu). Pour faire simple, sachez qu'il est autorisé d'emporter gratuitement des bagages dans la plupart des trains, à condition qu'ils respectent certaines dimensions. En règle générale, vous pouvez prendre, par personne, jusqu'à deux bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm. Genre valise, sac à dos, sac de randonnée, sac de sport. Mais aussi un bagage à main, étiqueté aussi, aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm (petit sac à dos, cabas, sacoche d'ordinateur). \L'histoire du bagage spécial Vous pouvez aussi faire une sorte de mix. Emporter, par personne, jusqu'à un bagage étiqueté aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm, un bagage spécial étiqueté aux dimensions maximales de 90 x 130 x 50 cm et un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm. \L'histoire du bagage qui connaît la musique Ça vient de tomber, pile pour les Victoires de la musique : c'en est fini les verbalisations pour les contrebasses. Elles sont désormais autorisées, sans frais, à bord des TGV Inouï, à condition notamment de ne pas dépasser 1,95 mètre sous house souple. Pour rappel, elles avaient été classées en 2021 comme « des bagages encombrants et hors norme », et les musiciens s’exposaient jusque-là à une amende de 130 euros. Mais c'est du passé. En revanche, ces instruments doivent à présent être déposés dans des « emplacements adaptés », « localisés en 1re classe dans les TGV à double niveau et en 2de classe dans les TGV à simple niveau », explique la SNCF. Enfin, « une seule contrebasse peut être accueillie par train, pour des raisons de sécurité. Si une contrebasse se trouve déjà à bord, le musicien sera replacé sur le prochain train », est-il précisé. \L'histoire du bagage, « j’y crois pas ! » Autant vous le dire tout de suite, amis campeurs, vous n’avez pas le droit d’emporter votre bonbonne de gaz à bord. Pas plus que votre téléviseur ou votre four micro-ondes pour les sédentaires. Ni d'armes, évidemment, pour d'autres… Pour être précis, il est formellement interdit, rappelle la SNCF, d’avoir des bagages renfermant des produits dangereux comme les armes blanches, les armes à feu, les explosifs, les liquides inflammables (carburant, peinture, etc.) ou tout autre produit dangereux (chimique, biologique, etc.). Idem, si vous avez une mamie qui vous a préparé une spécialité bien de chez elle, les denrées périssables dégageant une odeur désagréable ou de plantes, sont interdites. \L'histoire du bagage qui roule En fonction de la classe de votre billet et des conditions particulières (train à grande vitesse ou Intercités), des frais peuvent s’appliquer pour certains bagages supplémentaires. Par exemple, vous pouvez emporter, par personne, jusqu'à un vélo plié ou démonté sous housse étiquetée aux dimensions maximales de 90 x 130 cm, une double sacoche vélo étiquetée et un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm. Tous les vélos ne sont pas acceptés à bord des trains Intercités. Les vélos couchés, tricycles, tandem, vélos-cargos, longtail et les remorques ne sont pas autorisés. Tous les détails de la tarification et du transport sont longuement détaillés sur le site Internet de la SNCF. Côté trottinette, électrique ou non, c'est autorisé à condition qu'elle soit pliée (maximum 90 x 130 x 50 cm une fois pliée). Par soucis de sécurité, souligne la SNCF, elle doit être rangée dans les racks à bagages et non au-dessus des têtes des voyageurs et il est interdit de les charger à bord des trains Intercités. \L'histoire du bagage qui pose question Vous pouvez emporter votre planche, votre surf, votre snowboard, à condition qu'il soit transporté dans une housse étiquetée prévue à cet effet, qui mesurera au maximum 90 x 130 x 50 c





