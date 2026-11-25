L'IBU durcit le règlement au pas de tir à Kontiolahti. Les biathlètes doivent garder les bras dans le harnais, une mesure impopulaire qui modifie les gestuelles établies.

La Coupe du monde de biathlon de la saison 2026-2027 a officiellement débuté ce jeudi 26 novembre à Kontiolahti en Finlande. L'événement marque l'introduction immédiate d'une nouvelle réglementation technique qui suscite des débats vifs au sein de la communauté sportive internationale. Cette modification réglementaire impacte directement les habitudes des athlètes lors de leur approche du pas de tir.

Sanction pour bras sortis du harnais

L'Union internationale de biathlon (IBU) a imposé une contrainte stricte concernant le port de l'arme. Les biathlètes sont désormais obligés de conserver les deux bras entièrement dans les bretelles de portage de la carabine lorsqu'ils arrivent sur le pas de tir. Toute violation de cette consigne entraîne le risque immédiat d'une disqualification pour l'athlète concerné.

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Fin de l'anticipation gestuelle

Précédemment, la réglementation autorisait déjà le port de l'arme avec les bretelles sur les épaules, mais sans interdire la manipulation anticipée. La nouvelle règle interdit formellement toute action visant à préparer le retrait de l'arme avant l'arrivée sur le tapis de tir. Cette mesure vise à uniformiser les postures et à éliminer les avantages techniques acquis par anticipation.

Réactions des champions français

Eric Perrot a déclaré à l'Agence France-Presse que cette transition exige de briser quinze années d'habitude prise par les concurrents. Le sportif français a reconnu qu'il appréciait auparavant la liberté de geste, notamment en gardant un bras libre pour anticiper le geste de dépose de la carabine. Il a confirmé avoir intégré ce nouveau mouvement pour s'adapter à la contrainte.

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Lou Jeanmonnot, lauréate du gros globe de cristal lors de la saison précédente, a expliqué sa méthode de travail précédente. Elle passait sa main dans le harnais pour maintenir ses bâtons tout en gardant la main à l'extérieur. Cette technique lui permettait de libérer les bâtons au moment précis de son installation, sans avoir à les manipuler avec les deux mains.

Impact technique sur la course

Cette mesure vise à gagner quelques dixièmes de seconde en standardisant les mouvements, mais elle modifie considérablement la mécanique de la course. Les athlètes ne peuvent plus sortir leur arme qu'une fois fermement installés sur le tapis de tir. Cette contrainte impose une nouvelle discipline technique dès l'entrée dans la zone de tir.