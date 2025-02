Nouvelle polémique autour de Bernard-Henri Lévy : enquête pour prise illégale d'intérêts

Une enquête pour prise illégale d'intérêts a été ouverte contre Bernard-Henri Lévy après des accusations d'Aymeric Caron concernant le financement d'œuvres audiovisuelles de BHL par Arte France alors qu'il préside le conseil de surveillance de la chaîne.

Une nouvelle controverse a éclaté autour du philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy . Une enquête pour prise illégale d'intérêts a été ouverte suite à un signalement du député LFI Aymeric Caron , qui accuse Arte France d'avoir financé des documentaires réalisés par BHL alors qu'il préside le conseil de surveillance de la chaîne.

L'affaire, révélée par Mediapart et confirmée par une source proche du dossier, est maintenant entre les mains de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris. Aymeric Caron a adressé un signalement à la procureure de Paris le 5 février, invoquant une potentielle prise illégale d'intérêts liée au « soutien substantiel » qu'aurait apporté Arte aux œuvres audiovisuelles de Bernard-Henri Lévy. Selon le député, la chaîne aurait contribué au financement de ses productions à hauteur de 750 000 euros entre 2011 et 2022, sans compter d'autres aides antérieures, notamment pour « Le jour et la nuit » (1997) et l'achat des droits du film « Bosna ! » (2004) pour 68 700 euros. Face à ces accusations, Bernard-Henri Lévy dénonce une « campagne de harcèlement » menée par Aymeric Caron et annonce son intention de porter plainte pour « dénonciation calomnieuse ». Il affirme ne pas avoir de rôle dans la sélection des programmes diffusés par Arte et assure avoir renoncé à toute rémunération pour ses documentaires. Arte France, quant à elle, défend l'intégrité de son processus de sélection. La chaîne souligne que « le conseil de surveillance et son président n'ont aucune responsabilité ou prérogative éditoriale » et que « l'indépendance éditoriale d'Arte n'a été affectée d'aucune façon ». Cependant, Aymeric Caron, dans un rapport parlementaire d'octobre dernier, avait déjà mis en lumière ce qu'il considère comme un manquement déontologique. Il estimait que Bernard-Henri Lévy aurait dû se démettre de ses fonctions, arguant qu'un « conflit d'intérêts aussi patent ne saurait durer ».





Bernard-Henri Lévy Arte France Aymeric Caron Prise Illégale D'intérêts Déontologie Campagne De Harcèlement

