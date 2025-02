Nouvelle Plainte pour Agression Sexuelle contre Kevin Spacey à Londres

Un ancien acteur, Ruari Cannon, poursuit Kevin Spacey devant la Haute Cour à Londres pour agression sexuelle, ainsi que deux organisations liées au théâtre londonien Old Vic.

Un ancien acteur, Ruari Cannon, a déposé une nouvelle plainte pour agression sexuelle contre l'acteur américain Kevin Spacey à Londres . L'information a été confirmée mercredi par le cabinet d'avocats représentant M. Cannon. Il poursuit M. Spacey devant la Haute Cour, ainsi que deux organisations liées au théâtre londonien Old Vic , que M. Spacey a dirigé entre 2003 et 2015, selon l'agence britannique PA.

Le cabinet d'avocats Fieldfisher n'a cependant pas divulgué les détails précis des accusations portées par son client dans cette procédure civile. Ruari Cannon avait déjà accusé Kevin Spacey dans un documentaire diffusé en mai 2023 sur Channel 4 intitulé « Spacey Unmasked ». Il affirmait que l'acteur l'avait touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres, alors qu'il avait 21 ans et l'acteur américain 53 ans. Le documentaire mettait également en cause neuf autres hommes. Kevin Spacey avait rejeté ces accusations. En juillet 2023, après un mois de procès très médiatique à Londres, Kevin Spacey avait été acquitté des accusations d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes. Cependant, l'un de ces hommes poursuit également l'acteur au civil, ce qui pourrait mener à un nouveau procès. Kevin Spacey avait également été accusé d'agressions sexuelles aux États-Unis. En 2022, il avait été jugé non coupable par un tribunal civil new-yorkais. En 2019, les poursuites avaient été abandonnées dans une autre affaire. Ces accusations, apparues au moment du mouvement #MeToo, ont mis un frein à la carrière de Kevin Spacey, alors à son apogée, notamment pour son rôle de Frank Underwood dans la série à succès House of Cards.





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kevin Spacey Agression Sexuelle Londres Théâtre Old Vic

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

UFC: nouvelle déception pour Kevin Jousset, battu par MicallefLe combattant français Kevin Jousset a concédé sa 2eme défaite de rang à l’UFC 312 samedi à Sydney. Il a été logiquement vaincu par l’Australien Jonathan Micallef sur décision unanime.

Lire la suite »

Côtes-d'Armor : nouvelle gérante, nouvelle vie pour ce bar-snack-épicerie de villageLe bar-épicerie-snack l’Yviasais, situé sur la commune d’Yvias, près de Paimpol (Côtes-d'Armor), rouvre ses portes le 14 février avec une nouvelle gérante.

Lire la suite »

Nouvelle rentrée d'argent importante pour Eagle Football Group: une bonne nouvelle pour l'OLEagle Football Group, propriété de John Textor, annonce un apport de 83 millions d'euros de liquidités de la part de la société-mère, Eagle Football Holdings.

Lire la suite »

Rival de ChatGPT, prix très bas, performances... tout savoir de l'IA chinoise DeepSeek qui fait trembler la SiNouvelle révolution dans le monde des nouvelle technologies : la Chine lance sa nouvelle inteligence artificielle, qui pourrait se révéler être un véritable rival pour le géant américain ChatGPT.

Lire la suite »

La Fashion Week de Londres adopte des nouvelles règles en matière de développement durableLe British Fashion Council est le premier des “quatre grands” à suivre les traces de Copenhague en fixant des normes en matière de développement durable.

Lire la suite »

La Fashion Week de Londres s'engage dans la durabilitéLe British Fashion Council (BFC) s’aligne sur les normes de durabilité de la Fashion Week de Copenhague, interdisant les peaux exotiques et exigeant des stratégies ESG des marques participantes.

Lire la suite »