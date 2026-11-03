Nouvelle piste verte à Montclar : chantier mené à bien pour l'hiver 2026

Montclar Domaine Skiable ouvre une piste verte pour la saison 2026-2027. Un chantier mené par Eiffage grâce à une météo clémente et un budget de 2,3 millions d'euros.

La station de ski de Montclar, située dans les Alpes-de-Haute-Provence, va pouvoir skier sur sa nouvelle infrastructure dès le début de l'hiver 2026-2027. Le pari audacieux de mener à bien un chantier d'envergure en seulement trois mois, lancés en septembre 2026, semble sur le point d'être relevé avec succès.

Cette réalisation est rendue possible grâce à une météo particulièrement clémente dans la station de sports d'hiver. Du pied des pistes jusqu'au Belvédère, le site s'est transformé en un immense chantier, mettant en œuvre de nombreuses pelles mécaniques, camions et bulldozers pour aménager le terrain de manière efficace et rapide.

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Une infrastructure stratégique pour les débutants

La création de cet équipement est devenue indispensable pour l'hiver, car la station devra probablement déplacer son espace débutant vers le plateau de la Chau, situé 400 mètres plus haut. Cet espace sera desservi par le télésiège six places débrayable du Coudray, permettant un accès plus aisé pour les néophytes. Cette solution répond également aux problèmes de retour par la piste du Belvédère, dont les murs comme Clapeiriès, Magnan ou Arthur sont jugés trop raides pour les nouveaux venus.

La nouvelle piste verte partira du Goulet pour rejoindre le haut de Maisonnettes, en évitant les pentes accidentées grâce à des chemins plus doux. Elle proposera également des modules ludiques pour le divertissement des skieurs. Cette infrastructure servira toute l'année pour des activités quatre saisons, telles que la randonnée ou le dévalkart, qui sera remonté par le téléporté comme les vélos tout-terrain.

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Implication d'Eiffage et soutien financier régional

Les travaux de terrassement, conduits par l'entreprise Eiffage basée à Barcelonnette, ont progressé rapidement sous l'effet favorable des conditions climatiques. Ces opérations devraient s'achever très prochainement afin d'être prêts à enneiger les pistes dès que les températures le permettront. Le coût total de cette opération est estimé à environ 2,3 millions d'euros.

La commune de Montclar et l'exploitant MDS parient sur cet investissement pour l'avenir de la station. Le projet bénéficie de soutiens financiers significatifs de la part de la Région et du Département, confirmant l'engagement des collectivités locales dans le développement touristique et sportif de la zone.