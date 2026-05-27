Nouvelle piste pour Genesio à Monaco: suffisant pour le détourner de l'OM ?

Le mercato s'anime avec une possible arrivée de Bruno Genesio à l'AS Monaco. Parallèlement, Wilfried Nancy évoque son avenir et Daniel Riolo défend les supporters du PSG.

Le mercato estival s'annonce bouillant pour l'AS Monaco. Selon des sources proches du club de la Principauté, Bruno Genesio , l'actuel entraîneur du Stade Rennais, serait la cible prioritaire de la direction monégasque pour la saison prochaine.

Cette information, révélée par l'After Foot sur RMC, a rapidement enflammé les débats parmi les supporters et les observateurs. Genesio, qui a mené Rennes à une place européenne cette année, dispose d'une solide réputation en Ligue 1. Mais son départ potentiel soulève une question brûlante: suffira-t-il à le détourner de l'Olympique de Marseille, un autre club qui le convoite ouvertement ? L'OM, en pleine reconstruction après une saison décevante, cherche également un technicien de renom.

La concurrence entre les deux clubs historiques pourrait bien se jouer autour du tacticien français. Les prochains jours seront décisifs, d'autant que Genesio n'a pas encore communiqué sur ses intentions. Les supporters monégasques espèrent que l'attrait d'un projet ambitieux, soutenu par un investisseur russe, fera pencher la balance en leur faveur. En parallèle, Wilfried Nancy, l'entraîneur champion de MLS avec le Columbus Crew, était l'invité de l'After Foot.

Le technicien français, qui a également passé par le Celtic cette saison, a fait le point sur son avenir. Interrogé sur une éventuelle arrivée en Europe, Nancy s'est montré prudent: 'Je suis concentré sur la fin de saison en MLS, mais bien sûr, l'Europe reste un objectif. La Coupe du Monde à venir est également dans un coin de ma tête, car j'aimerais contribuer au football français.

' Ses déclarations laissent entendre que des discussions avancées sont en cours, sans plus de précisions. Daniel Riolo, chroniqueur emblématique de l'After, a profité de l'émission pour faire une mise au point retentissante concernant les supporters du Paris Saint-Germain.

'Ils sont injustement pointés du doigt par les médias, qui les caricaturent. La majorité des supporters parisiens sont passionnés et respectueux. Il est temps de cesser cette stigmatisation,' a-t-il déclaré, provoquant des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.

Enfin, l'avenir de Pierre Sage, actuellement entraîneur du Stade Lavallois, fait débat. Crystal Palace et l'Eintracht Francfort seraient sur les rangs pour l'attirer. Florent Gautreau, autre chroniqueur de l'After, a commenté: 'Je comprends que Sage soit tenté par un départ. Il a fait ses preuves en Ligue 2 et mérite une chance dans un championnat plus relevé.

' Sage, lui, reste discret sur son avenir, mais les rumeurs s'intensifient. Le mercato promet d'être animé, et les prochains épisodes de l'After Foot devraient apporter leur lot de révélations. Les auditeurs de RMC sont d'ores et déjà invités à suivre les débats et analyses qui rythmeront l'intersaison





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