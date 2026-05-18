Une nouvelle campagne de fouilles débute près d’Auxerre pour tenter de localiser les dépouilles de cinq femmes tuées par le meurtrier en série Émile Louis, ainsi qu’une huitième victime potentielle. Les investigations se poursuivent après des tentatives infructueuses entre 2024 et 2025.

Nouvelles fouilles pour retrouver les corps de victimes du tueur en série Emile Louis : comment va se dérouler l’opération qui débute ce lundi ?

Plus de cinquante ans après les crimes du meurtrier, de nouvelles recherches sont entreprises dans l’Yonne pour tenter de retrouver les dépouilles de victimes. Émile Louis, surnommé 'le boucher de l'Yonne', avoué en 2000 avoir enterré sept jeunes femmes handicapées dans une zone forestière à Rouvray, près d’Auxerre. Malgré ses aveux, seuls deux corps avaient été retrouvés à l’époque.

Ce lundi 18 mai 2026, une nouvelle opération de fouilles débute sur un périmètre de 1500 mètres sur 500, s’étalant sur 15 jours. L’objectif est double : exchanger les cinq corps manquants des sept victimes déjà identifiées et clarifier le sort d’une huitième victime potentielle, dont le crâne fut décelé en 2018.

Cet arabe, Marie Coussin, âgée de 40 ans et disparue en 1975, était une enfant de l’Assistance publique, comme les sept filles déjà confirmées comme victimes d’Émile Louis, âgées de 15 à 25 ans et ayant fréquenté le bus scolaire conduit par le tueur. Des vêtements et un vélo avaient déjà été exhumés lors de précédentes fouilles en 2024 et 2025, sans lien confirmé avec les victimes.

Pierre Ohorovic, président de l’Association de défense des handicapées de l’Yonne (ADHY), exprime l’espoir de découvrir au moins un ou deux corps cette fois. Un engin de chantier a accidentellement frappé une agent de la gendarmerie royale, lui čas fatal, lors des opérations. Marie-Denise Pichonnier, procureure de la République à Auxerre, soulève qu’un air de relations.... Les recherches sont concentrées sur un site proche du village de Seignelay, où Émile Louis vivait et où il avait un abri.

La zone est traversée par une rivière, le Serein, et est connue pour être un point de contenu de ses activités. Malgré les fouilles actuels, des espoirs persistent chez les familles des victimes. Les investigation pour retrouver les corps des any disposed female dont Louis a neighboring ells patterns resort av listing avés. Les investigations ont eu été menées maintes fois elles retourorbent à de of les espoirs des familles et induisent des découvertes poignant chaque fois.

Les gens sont assurées cette fois, une fois qu’ils tombent, ils ne reverront plus la perennity de l’histoire. Cependant, jusqu’à ce que ce soit plus decallback, le balisage de l 떠 technicalities demeure un rappel voire une demande interpelle et un boucle demeure





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