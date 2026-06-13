Nouvelle municipalité à la Régie de quartier à Agen : enjeux et défis

Une nouvelle municipalité a pris le relais de la Régie de quartier à Agen, présidée par Marc Revault, qui a lancé un audit indépendant. Les experts du travail social tirent la sonnette d'alarme sur la situation financière fragile de l'association, qui gère 150 personnes en insertion et une vingtaine de salariés permanents. Des enjeux d'image et de risques psychosociaux sont également identifiés. Mamady et Nadyra, ex-employés aux Trois Domaines, partagent leur expérience et encouragent les salariés en insertion à persévérer. Le nouveau bureau, composé de personnes d'expérience, n'a pas été tuillé par l'ancien, mais les enjeux sont importants pour la Régie de quartier, qui va vivre une révolution avec un déménagement dans les locaux de l'ancienne imprimerie du parc Chabot. Les abonnements permettent de soutenir la rédaction et de garantir une information de qualité.

Une nouvelle municipalité a pris le relais de la Régie de quartier à Agen, présidée par Marc Revault , qui a lancé un audit indépendant. Les experts du travail social tirent la sonnette d'alarme sur la situation financière fragile de l'association, qui gère 150 personnes en insertion et une vingtaine de salariés permanents .

Des enjeux d'image et de risques psychosociaux sont également identifiés. Mamady et Nadyra, ex-employés aux Trois Domaines, partagent leur expérience et encouragent les salariés en insertion à persévérer. Le nouveau bureau, composé de personnes d'expérience, n'a pas été tuillé par l'ancien, mais les enjeux sont importants pour la Régie de quartier, qui va vivre une révolution avec un déménagement dans les locaux de l'ancienne imprimerie du parc Chabot.

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