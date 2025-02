Nouvelle Motion de Censure Rejetée et Nouveau 49.3 Déclenché

L'Assemblée nationale a rejeté une motion de censure contre l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. Le gouvernement a immédiatement déclenché un nouveau 49.3 et prévoit une validation du texte par le Sénat.

Lundi, l'Assemblée nationale a rejeté une nouvelle motion de censure déposée par LFI contre l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par François Bayrou pour faire adopter sans vote la partie 'recettes' du budget de la Sécurité sociale pour 2025. La motion n'a recueilli que 115 voix sur les 289 nécessaires, faute du soutien du RN et du groupe PS. En conséquence, le Premier ministre a immédiatement déclenché un nouveau 49.

3 sur la dernière partie du projet de loi concernant les 'dépenses' pour 2025. Les Insoumis ont immédiatement annoncé une nouvelle motion de censure, qui devrait être examinée probablement mercredi. D'après le gouvernement, le texte, une fois adopté à l'Assemblée, ira au Sénat où il espère une validation sans modification par la chambre haute, a priori les 17 et 18 février. Ceci validerait l'adoption définitive du projet au Parlement et clôturerait la séquence budgétaire. Le projet de loi, qui avait déjà coûté son poste à Michel Barnier, a fait l'objet de tractations entre l'exécutif et le PS. Il prévoyait de limiter la hausse des dépenses de santé à +2,6%, pour atteindre 264,2 milliards d'euros. Le gouvernement a promis de revoir cet objectif à +3,3%, une rallonge de plus d'un milliard pour soutenir les hôpitaux. L'exécutif a également renoncé à une augmentation des tickets modérateurs (reste à charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie), notamment sur les consultations médicales, pour un coût estimé à 400 millions d'euros. La censure a également mis fin à la désindexation des retraites sur l'inflation, largement contestée à l'Assemblée. Après un premier passage au Sénat, le texte prévoyait une nouvelle 'journée de solidarité' en faveur du grand âge, soit sept heures annuelles supplémentaires travaillées sans rémunération. Mais le gouvernement a abandonné cette mesure. Le projet initial prévoyait un déficit de 16 milliards d'euros, mais le retard pris depuis la censure, certaines concessions non compensées et la dégradation des prévisions macro-économiques, conduisent le gouvernement à prévoir un déficit autour de 23 milliards d'euros en 2025, un déficit 'considérable et en progression', a alerté François Bayrou, évoquant une 'tâche immense pour l'avenir'





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

49.3 Motion De Censure Budget Sécurité Sociale LFI RN PS Défense Déficit François Bayrou

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La motion de censure contre François Bayrou a été rejetée Le Premier ministre a pu compter sur l'absence des socialistes et des députés RN dans ce vote.

Lire la suite »

Motion de censure rejetée contre le Premier ministre après un accord de dernière minute du PSLa motion de censure contre le Premier ministre, déposée par La France insoumise et soutenue par les communistes et les écolos, a été rejetée par 157 voix contre 131. Malgré le rejet de la motion, l'incertitude du jour portait davantage sur les concessions possibles du gouvernement pour apaiser les réticences du PS. L'exécutif a proposé de convoquer une conférence sociale avec des représentants syndicaux et patronaux pour trouver un accord sur l'âge de départ à la retraite.

Lire la suite »

Motion de censure rejetée: 'Le NFP est en danger', pour Alexis Corbière (DVG)VIDÉO - La motion de censure, déposée mardi à l’initiative de La France insoumise et rejointe par les écologistes et communistes, a été rejetée jeudi 16 janvier à l'Assemblée nationale. Elle n'a réuni que 131 voix, loin des 289 voix nécessaires pour renverser le Premier ministre. Au total, seuls 8 députés...

Lire la suite »

Motion de censure rejetée : Tensions entre PS et LFILe rejet de la motion de censure a provoqué des échanges tendus entre les députés de la France insoumise (LFI) et du Parti socialiste (PS). Manuel Bompard a taclé Jérôme Guedj, tandis que Jérôme Guedj a critiqué la fidélité à LFI. Le PS a refusé de voter la censure, affirmant qu'il n'y avait pas de « chèque en blanc ».

Lire la suite »

Deuxième échec pour LFI : La motion de censure contre Bayrou rejetéeLes députés ont largement rejeté une motion de censure déposée par La France insoumise contre François Bayrou. Le texte n'a récolté que 122 voix, loin des 289 nécessaires. Le PS a également décidé de ne pas censurer le Premier ministre, malgré quelques votes PS pour la motion. Le budget de la sécurité sociale est désormais adopté, avec deux autres 49.3 potentiellement activés cette semaine et le mois prochain.

Lire la suite »

Budget de la sécurité sociale: la motion de censure de LFI est largement rejetéeExaminé par les députés ce lundi 10 février, le texte déposé par les insoumis n'avait quasiment aucune chance de parvenir à faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre devrait actionner un nouveau 49.3 dans la foulée sur le volet dépenses de la seconde partie du budget de la...

Lire la suite »