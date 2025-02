Nouvelle ligne de bus expérimentale entre Auch et Roquetaillade-Montégut

Une nouvelle ligne de bus expérimentale a été mise en place ce lundi 10 février entre la gare d'Auch et le pôle de santé de Roquetaillade-Montégut. Cette ligne, qui effectuera deux allers-retours par jour, vise à répondre à la demande des salariés et des patients du centre de rééducation fonctionnel (CRF) La Reviscolada.

Il est 9 heures passées. Le maire d' Auch , Christian Laprebende, accompagné d'élus, descend de la navette et foule pour la première fois le sol du nouvel arrêt de bus de Roquetaillade-Montégut . Ce lundi 10 février marque le premier passage de cette ligne expérimentale. « En octobre, nous avions lancé le covoiturage, rappelle Rui Oliveira-Santos, vice-président de Grand Auch Cœur de Gascogne, chargé des ' Transport s'.

Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec cette ligne qui effectuera deux allers-retours par jour, un le matin et un le soir. » Ainsi, l'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne a mis en place cette ligne, reliant la gare d'Auch et le pôle de santé de Roquetaillade-Montégut. L'expérimentation durera un an. « À l'issue de cette période, une étude sera réalisée pour évaluer d'éventuelles améliorations », précise Rui Oliveira-Santos. « C'est difficile de recruter ». Une réponse à la volonté attendue des salariés et des personnes soignées au centre de rééducation fonctionnel (CRF) La Reviscolada ? Pour Mathieu Lange, le directeur financier du centre, il n'y a aucun doute. « Il y a une volonté de développer le quartier santé de Roquetaillade, dont La Reviscolada fait partie, avance-t-il en descendant de la navette. On atteint presque 300 salariés aujourd'hui, donc l'objectif est de développer ce quartier, ce qui passe par la mobilité afin de renforcer l'attractivité des postes. Il y a des métiers en tension, il peut être difficile de recruter. » Deux départs quotidiens sont prévus depuis la gare d'Auch : à 8 h 40, avec une arrivée à La Reviscolada à 8 h 58, et à 16 h 38, pour une arrivée à 17 h. Dans l'autre sens, les départs sont programmés à 9 h et 17 h, avec une arrivée à la gare respectivement à 9 h 18 et 17 h 18. La ligne fonctionnera toute l'année, du lundi au vendredi. « Le trajet sera payant, au tarif d'un ticket unitaire, soit un euro », indique Pridi Bouekassa, directeur de Keolis Grand Auch. Pour le maire de Montégut, Jérôme Samalens, cette nouvelle navette représente l'objectif « d'avoir une intermodalité jusqu'au cœur des communes plus petites de l'Agglo ». « Elle profitera aux salariés des centres de soins, mais aussi aux familles en visite ou résidant sur le Pôle parents enfants du Centre Saint-Jacques », ajoute-t-il





Ligne De Bus Auch Roquetaillade-Montégut Expérimentation Mobilité Transport CRF La Reviscolada

