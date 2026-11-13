Nouvelle librairie sétoise et L'Échappée belle : coups de cœur littéraires pour l'hiver

Les libraires de la Nouvelle librairie sétoise et de l'Échappée belle dévoilent leurs sélections hivernales. Romans, BD et récits pour se réchauffer.

Le retour des températures glaciales et des précipitations abondantes incite naturellement les lecteurs à se tourner vers la chaleur du foyer et celle des pages. Face à ce changement de saison, la Nouvelle librairie sétoise et la librairie L'Échappée belle ont décidé d'offrir au public une sélection soignée de leurs coups de cœur littéraires. Ces deux établissements commerciaux situés à Sète proposent ainsi une variété de genres, allant de la bande dessinée au roman psychologique, pour accompagner les soirées d'hiver.

Sophie Garayoa recommande l'espionnage élégant

Sophie Garayoa, propriétaire de la Nouvelle librairie sétoise, place en tête de sa liste le roman intitulé La hantise, signé par l'auteur Jean-Philippe Toussaint. Ce livre propose un univers distingué marqué par une ironie subtile, plongeant le lecteur au cœur d'un contre-roman d'espionnage. L'intrigue se déroule dans les coulisses de la Commission européenne, où les perspectives d'un fonctionnaire révèlent un monde mêlant escroqueries, corruption et romance. L'aureole décrit ce récit comme un cliché à la James Bond, soulignant le caractère attachant de tous les personnages, y compris ceux qui incarnent les antagonistes.

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Pénélope raconte l'exil et la détresse humaine

Pénélope, libraire à l'Échappée belle, met en avant un reportage littéraire qui trace le parcours d'un jeune homme originaire du Maroc. L'ouvrage, coécrit par Zakaria El-Sem et Antoine Jobard, relate l'arrivée en France et la perte du statut légal qui transforme cet individu en clandestin. Pénélope explique que ce récit poignant dépeint une existence faite de squats et de solidarité, avant de décrire une descente aux enfers dans la rue. Cette chute provoque chez le protagoniste une dissociation mentale où des voix deviennent audibles. La structure en patchwork de différents styles d'écriture rend cette narration particulièrement captivante.

Une comédie de mœurs entre rire et drame

Sophie Garayoa présente également une œuvre de Sophie Divry, présentée initialement comme une comédie de mœurs drôle et piquante centrée sur les familles recomposées. L'autrice est louée pour sa capacité à écrire comme la vie elle-même, oscillant entre le rire et les larmes avec un talent égal pour chaque genre. L'intrigue suit une famille qui tente d'assembler plusieurs calendriers pour organiser des vacances en montagne. Un orage terrible vient s'abattre sur cette réunion, servant de métaphore pour montrer que l'humanité se prend souvent trop au sérieux. Le recueil est idéal pour être lu sous la couette, offrant une expérience émotionnelle complète.

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Une double narration sur la découverte du Japon

Benjamin, autre libraire de l'Échappée belle, sélectionne une bande dessinée collaborative entre les auteurs Cyril Pedrosa et Taiyo Matsumoto. Cette œuvre fictionnelle raconte la découverte du Japon en 1543 à travers le regard d'un marin portugais échoué sur une île. Benjamin souligne que la dualité des créateurs permet d'appréhender la même histoire sous des angles différents. Pour lui, la puissance de ce format graphique réside davantage dans l'objet artistique que dans l'importance pure de l'histoire racontée.

L'aventure post-apocalyptique de Peter Heller

Sophie Garayoa cite enfin le roman de l'auteur américain Peter Heller, qui lie deux amis d'enfance dans un contexte post-apocalyptique ou d'après-guerre. Ce livre est décrit comme une aventure où chaque page réserve un événement, combinée à un travail psychologique approfondi. Les scènes d'action y sont qualifiées de superbes, faisant de ce roman une lecture idéale pour se faire peur tout en restant au chaud. En complément, la librairie propose d'autres titres comme Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois, Racontez-moi tout d'Elizabeth Strout, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer de Lucie Rico, et Abdallah superstar d'Iman Ahmed.