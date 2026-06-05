Nouvelle gouvernance pour la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole

Jérôme Pescina, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’eau et de l’assainissement et maire de Martignas-sur-Jalle, a été élu président de la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole à la place de Sylvie Cassou-Schotte. La Régie de L’Eau Bordeaux Métropole a procédé à l’élection de sa nouvelle gouvernance pour la mandature 2026-2032.

La nouvelle gouvernance pour la mandature 2026-2032 . Publié le 05/06/2026 à 14h36. Jérôme Pescina , vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’eau et de l’assainissement et maire de Martignas-sur-Jalle, a été élu président de la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole à la place de Sylvie Cassou-Schotte .

La Régie de L’Eau Bordeaux Métropole, réunie ce vendredi 5 juin en conseil d’administration d’installation, a procédé à l’élection de sa nouvelle gouvernance pour la mandature 2026-2032, annonce un communiqué. À l’issue de cette séance, Jérôme Pescina, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’eau et de l’assainissement et maire de Martignas-sur-Jalle, a été élu président de la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole à la place de Sylvie Cassou-Schotte.

Notre ambition est d’avoir toujours un temps d’avance : la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole face à ses nouveaux défis. Depuis le 1er janvier, la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole a repris la compétence assainissement collectif et gestion des eaux pluviales, pour une approche globale du cycle de l’eau. Un enjeu fondamental autant qu’un challenge personnel pour son nouveau directeur, Vincent Ponzetto.

Parmi le nouveau conseil d’administration figurent notamment : Christian Bagate, 1er vice-président de la régie de l’eau, vice-président de Bordeaux-Métropole en charge de la qualité de vie, santé et handicap et maire de Bègles ; Michel Poignonec, 2e vice-président de la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’attractivité et rayonnement économique, de l’industrie et des entreprises du numérique et de l’innovation, maire de Villenave-d’Ornon ; Catherine Fabre, vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, adjointe au maire de Bordeaux chargée de la gestion de l’eau ; Juliette Perez, conseillère métropolitaine, conseillère municipale de Saint-Médard-en-Jalles, Anne Lepine, conseillère métropolitaine, conseillère municipale de Cenon ; Zeineb Lounici, conseillère métropolitaine, conseillère municipale de Pessac ; Serge Tournerie, conseiller métropolitain, conseiller municipal d’Eysines et Jean-Marie Trouche, conseiller métropolitain, conseiller municipal de Gradignan.

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