Nouvelle gestion pour le Bistrot de la Halle à Alençon : un couple du Nord aux commandes

Kamel Amarouche et Mathilde Louveau, originaires du Nord, ont repris le Bistrot de la Halle à Alençon en juin 2026. Porteurs d'une expérience dans l'hôtellerie-restauration, ils souhaitent conserver l'esprit convivial de l'établissement tout en développant de nouvelles animations. Le couple prévoit de s'installer durablement dans l'Orne et d'étendre les horaires d'ouverture.

Le Bistrot de la Halle, situé place de la Halle au Blé à Alençon , a accueilli ses nouveaux propriétaires , Kamel Amarouche et Mathilde Louveau , en juin 2026.

Originaires du Nord de la France, le couple a repris l'établissement avec l'ambition de préserver son esprit convivial tout en apportant une touche de nouveauté. Kamel Amarouche, 31 ans, vient d'une famille de commerçants, tandis que Mathilde Louveau a des études dans le domaine social. Leur installation dans l'Orne est motivée par la proximité de la famille de Mathilde, près de Domfront-en-Poiraie, et par le désir de se mettre "au vert".

Ils envisagent de s'installer durablement, fonder une famille et profiter de la campagne, tout en développant des idées pour dynamiser la vie locale. Leur expérience antérieure dans la gestion de bars dans le Nord sera un atout. Ils souhaitent however taking their time to adapt. Actuellement, le bistrot est ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h et le dimanche de 8h à 13h.

Les nouveaux gérants prévoient d'étendre les horaires dès l'année prochaine et de créer une ambiance plus festive, tout en diffusant les matchs de l'équipe de France à partir de 21h sur l'écran intérieur. L'emplacement sur la place assure une forte affluence et une convivialité appréciée des clients, comme le souligne Raphaël Senault, serveur depuis six ans. La transition s'est faite en douceur avec la visite des anciens gérants fin mai pour la présentation aux clients.

Le couple entend ainsi perpétuer la dynamique du bistrot tout en y injectant son énergie et ses projets pour Alençon





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