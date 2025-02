Nouvelle émeute en Fédérale 3 : Le rugby français en proie à la violence

Un match de Fédérale 3 entre Corbières XV et Saint-Saturnin-les-Avignon a tourné au drame dimanche après-midi, avec une bagarre générale entre joueurs, des affrontements avec les supporters et l'intervention de la sécurité.

Le rugby français a été confronté à une nouvelle épreuve ce dimanche après-midi. Après le derby entre Cavaillon et Avignon-Le Pontet, en janvier dernier, qui avait été marqué par une bagarre générale et plusieurs cartons rouges, un nouveau drame s'est malheureusement produit en Fédérale 3.

À l'occasion du choc de la poule 6 de Fédérale 3 entre le leader Corbières XV et son dauphin vauclusien Saint-Saturnin-les-Avignon, la rencontre, qui voyait les Saint-Saturninois menés (15-9), n'a duré que 26 minutes avant qu'une bagarre générale n'éclate entre les joueurs, s'étendant également aux tribunes. L'arbitre central, Monsieur Rodrigues, a distribué un carton rouge de chaque côté (Demilly pour Corbières XV et Broc pour Saint-Saturnin-les-Avignon). Mais les incidents ne se sont pas arrêtés là. Un joueur de Corbières XV a franchi la barrière de sécurité et a échangé des coups avec un supporter. Face à cette escalade de violence, Monsieur Rodrigues a décidé d'arrêter le match. « C'est triste de voir ça et ça donne une mauvaise image du rugby », a déclaré un membre du camp de Saint-Saturnin-les-Avignon. « On savait que ça allait être rude, mais pas au point de se faire agresser sur le terrain. On ne pensait pas que ça allait être comme ça. On espère que les hautes instances feront bien leur travail concernant les sanctions ». Cette nouvelle écume de violence vient ternir l'image du rugby français, déjà fragilisée par des incidents similaires dans le passé. Le club de Saint-Saturnin-les-Avignon espère que les sanctions seront sévères pour décourager de futures éruptions de violence.





