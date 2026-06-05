Nouvelle cérémonie d'avant-match pour la Coupe du monde 2026 : les joueurs réunis autour du rond central

La FIFA a dévoilé un dispositif inédit pour les hymnes nationaux lors du Mondial 2026. Tous les joueurs, y compris les remplaçants, se rassembleront autour du rond central, accompagnés de drapeaux géants et d'effets pyrotechniques.

La FIFA a dévoilé jeudi 4 juin 2026 les nouvelles modalités des cérémonies d'avant-match qui seront mises en place pour la Coupe du monde 2026, dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin.

Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football mondial a annoncé que les joueurs ne se contenteront plus de former une ligne sur la pelouse lors des hymnes nationaux. Désormais, l'ensemble des vingt-six joueurs de chaque sélection, y compris les remplaçants, se rassembleront autour du rond central, créant ainsi un moment d'unité et de communion. Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné que cette configuration permettrait de renforcer le sentiment d'appartenance et d'émotion partagée avec les supporters.

Le dirigeant italo-suisse a déclaré dans le communiqué que le fait de se faire face au centre du terrain durant les hymnes nationaux créera un moment d'unité, de fierté et d'émotion qui appartiendra aux équipes et à tous les spectateurs. Ce dispositif, inédit dans l'histoire de la compétition, concernera les 104 rencontres du tournoi, qui réunira pour la première fois 48 équipes.

Une cinquantaine de joueurs seront ainsi présents sur la pelouse avant chaque match, ce qui promet un spectacle visuel impressionnant. Outre le rassemblement autour du rond central, la FIFA a prévu d'autres animations pour accompagner les hymnes. Des drapeaux immenses seront spécifiquement positionnés dans les stades afin d'impliquer l'ensemble du public, quel que soit son emplacement.

Le rond central sera recouvert d'une bannière au logo de l'organisation, et des effets pyrotechniques, tels que de la fumée colorée, devraient être introduits progressivement au fil du tournoi. Ces innovations rappellent les cérémonies spectaculaires observées dans les sports américains comme la NBA ou la NFL, où le spectacle est omniprésent avant le début des rencontres.

La FIFA avait déjà expérimenté une entrée des joueurs plus personnalisée lors de la Coupe du monde des clubs 2025, disputée aux États-Unis, où chaque acteur était présenté individuellement avant de pénétrer sur le terrain. Cette nouvelle approche s'inscrit dans la volonté de l'instance de faire de chaque match un événement immersif et mémorable, tant pour les joueurs que pour les spectateurs.

Cette annonce intervient à une semaine du début du Mondial 2026, qui se déroulera pour la première fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les supporters attendent avec impatience de découvrir ces nouvelles cérémonies, qui promettent de renforcer l'atmosphère unique de la compétition. Les commentaires sont partagés : certains saluent l'initiative, y voyant une modernisation nécessaire, tandis que d'autres regrettent une éventuelle perte de solennité.

Quoi qu'il en soit, la FIFA mise sur l'émotion et le rassemblement pour unir les fans du monde entier autour du ballon rond. Les amateurs de football pourront suivre l'intégralité de l'événement sur les antennes de RTL, M6 et d'autres diffuseurs. Avec 48 équipes et un format inédit, cette Coupe du monde s'annonce déjà comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire, et ces nouvelles cérémonies d'avant-match en seront sans doute l'un des points forts





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