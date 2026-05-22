Nouvelle célébrité retire son masque sur Mask Singer

L’identité des Poupées russes et des personnalités cachées sous costume a été dévoilée au cours de l’épisode de Mask Singer diffusée ce vendredi 22 mai sur TF1.

Ce vendredi 22 mai, TF1 diffusait un nouvel épisode de Mask Singer . L’heure de vérité a sonné : une nouvelle célébrité a dû retirer son masque face aux téléspectateurs.

Après avoir enflammé la scène, les Poupées russes ont finalement été contraintes de se dévoiler. L’identité des trois personnalités cachées sous le costume a enfin été révélée. Vidéo Voici - VOICI - 'Chantal Ladesou, la prochaine fois que je la vois...

' : Marianne James 'vexée comme un pou' après son élimination de Mask Singer, elle ironise (ZAPTV), l'enquête la plus déjantée de France a repris du service le 24 avril dernier avec une édition prometteuse et pleine de surprises. Cette année,, et une nouveauté de taille : une célébrité se présentera non pas masquée, mais grimée en clown, avec un maquillage qui évoluera chaque semaine.

Au fil de l'aventure, les téléspectateurs découvriront des personnages inédits, les Poupées russes, le Poussin et le Cyborg. Un premier duel à trois a opposé la Chouette, l'Avocat et les Poupées russes, au terme duquel l'Avocat a été envoyé en ballottage. Un second face-à-face a vu le Poussin l'emporter sur le Cyborg, laissant ce dernier affronter l'Avocat pour l'ultime battle de la soirée. Verdict : l'Avocat a dû retirer son masque en tanière, révélant le visage de la chanteusesapha.

Après quelques minutes d'attente, les trois Poupées Russes ont levé le voile sur leur identité





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