Nouvelle carte alimentaire pour les étudiants : l'accès à un repas abordable garanti

À partir du 17 février 2025, une carte prépayée permettra à 90 000 étudiants de s'approvisionner en produits alimentaires. Cette mesure vise à réduire les inégalités d'accès à la restauration abordable

À partir du lundi 17 février 2025, une nouvelle aide sera mise en place pour certains étudiants : une carte prépayée leur permettant d'acheter des produits alimentaires. L'objectif est de réduire les inégalités d'accès à une restauration abordable. En France, la majorité des étudiants peuvent déjeuner dans un restaurant universitaire ou un établissement agréé par le Crous. En 2023-2024, plus de 500 000 jeunes ont ainsi bénéficié du repas à 1 euro, pour un total de 43 millions de repas servis.

Mais de nombreux étudiants ne disposent pas de cette option. Sur certains campus, aucune solution de restauration à tarif modéré n'est disponible, laissant ces jeunes face à des dépenses alimentaires souvent trop lourdes. Une situation d'autant plus critique que la précarité étudiante s’aggrave, avec des files d’attente de plus en plus longues aux distributions alimentaires.Face à ce constat, le Parlement a adopté en avril 2023 une loi initiée par le sénateur centriste Pierre-Antoine Lévi. Son but : garantir à chaque étudiant un accès à une restauration à prix abordable, notamment via une carte prépayée utilisable dans divers commerces alimentaires. Comment ça marche ? Les étudiants n’ont aucune démarche à effectuer. Ce sont les rectorats qui identifient les «zones blanches» sans restauration universitaire et transmettent aux établissements la liste des étudiants éligibles. Environ 90 000 jeunes recevront ainsi une carte dématérialisée utilisable à partir du 17 février 2025. Cette carte pourra être employée pour l’achat de produits alimentaires dans divers commerces : supermarchés, boulangeries, épiceries, boucheries, restaurants, etc.Quel montant d’aide ? Le montant crédité sur cette carte varie selon la situation de l'étudiant : 20 euros par mois pour les non-boursiers ; 40 euros pour les boursiers ; Une majoration de 10 euros pour les étudiants ultramarins. Les étudiants concernés ont été informés les 3 et 4 février derniers et ont reçu leur carte entre le 5 et le 6 février. L’activation de ces cartes est prévue ce lundi 17 février. En cas d’oubli ou d’erreur, un établissement pourra encore intégrer le dispositif et permettre un versement rétroactif de l’aide, précise le ministère de l’Enseignement supérieur. Une initiative qui pourrait améliorer le quotidien de milliers d'étudiants tout en posant les bases d’une réflexion plus large sur l’accès à une alimentation abordable pour les jeunes





