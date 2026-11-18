Le pont reliant la Crimée à la Russie subit une nouvelle frappe ukrainienne. La circulation est suspendue alors que Vladimir Poutine se prépare à un sommet historique avec Xi Jinping et Donald Trump en Chine.

Le pont de Crimée a été la cible d'une nouvelle attaque nocturne par des frappes ukrainiennes, interrompant momentanément la circulation sur l'infrastructure stratégique reliant la péninsule annexée à la Russie. L'annonce officielle a été faite par Sergueï Aksionov, le responsable de la Crimée nommé par Moscou, sur son compte Telegram le mercredi 18 novembre. Cette agression survient deux jours seulement après des frappes similaires et intervient quelques heures avant un sommet trilatéral inédit entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping.

Interruption du trafic et évaluation des dégâts

Sergueï Aksionov a confirmé que la circulation est temporairement interrompue à la suite de cette nouvelle attaque. Tous les services compétents sont mobilisés sur site pour gérer la crise. Une évaluation détaillée des dégâts est en cours pour déterminer l'étendue des dommages subis par l'ouvrage d'art vital pour l'approvisionnement de la région.

Also read Nouvelle attaque ukrainienne contre le pont de Crimée, le gouvernement russe convoque une réunion d'urgence

Attaque symbolique avant le sommet historique

Cette opération s'inscrit dans une série de coups portés à l'infrastructure logistique russe. Il y a deux jours, l'Ukraine avait sévèrement endommagé le pont de Crimée, une attaque hautement symbolique avant la rencontre entre les présidents russe, américain et chinois en Chine. Parallèlement, deux ponts majeurs à Kiev avaient été attaqués, provoquant un chaos routier majeur le mardi précédent, selon les rapports locaux.

Réactions de Volodymyr Zelensky et du SBU

Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette opération sans précédent contre le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Il l'a qualifiée de réponse directe aux frappes sur les infrastructures ukrainiennes depuis le début de la vaste offensive russe en 2022. Le service de sécurité ukrainien (SBU) a confirmé que plusieurs types de drones et de missiles avaient touché les parties routière et ferroviaire.

Advertisement

Détails des destructions et reprise partielle

Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, une section entière de l'ouvrage apparaît détruite, marquant ce qui semble être l'attaque ukrainienne de plus grande envergure contre le pont. Le SBU a précisé qu'une des arches métalliques et la travée routière qu'elle supportait ont été entièrement détruites, tandis que la partie ferroviaire a été endommagée. Malgré ces destructions, le ministère russe des Transports a indiqué que la circulation ferroviaire avait repris sur l'une des deux voies l'après-midi, alors que des réparations se poursuivaient sur la deuxième voie.

Contexte géopolitique et tensions internationales

Ces événements se produisent dans un contexte de tensions internationales accrues, avec la Russie estimant que la présence de soldats français en Ukraine ne relève plus du soutien mais d'une participation directe à la guerre. Cette escalade verbale et militaire soulève des questions sur l'évolution du conflit et ses implications pour les prochains dialogues diplomatiques impliquant les leaders mondiaux.