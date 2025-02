Nouvelle Arnaque à Maulévrier: Des Escrocs Vendent des Faux Badges de Collecte des Déchets

Des individus se font passer pour des agents municipaux pour vendre des badges de collecte des déchets à des habitants de Maulévrier. La mairie a alerté la population sur cette fraude et recommande de ne pas laisser entrer ces personnes chez eux.

Au début de l'année 2025, les arnaques se multiplient. Dans la commune de Maulévrier , près de Cholet (Maine-et-Loire), les escrocs ont trouvé une nouvelle victime: les habitants. Les autorités locales ont alerté la population sur une nouvelle fraude en cours, signalée par Ouest France le 12 février. Des individus se présentent comme des agents municipaux pour vendre des badges de collecte des déchets . Or, la mairie de Maulévrier n'a jamais mandaté de tels agents.

Il s'agit d'une arnaque et la mairie demande aux habitants de ne pas laisser entrer ces personnes chez eux et de signaler toute tentative suspecte. Une technique de repérage déjà utilisée par les malfaiteurs est apparue fin janvier à Saint-Christophe-du-Bois. Ils plaçaient une feuille blanche dans les boîtes aux lettres et, si elle restait en place plusieurs jours, cela leur indiquait qu'une maison était inoccupée, facilitant ainsi les cambriolages. Face à ces menaces croissantes, les autorités recommandent aux habitants de faire preuve de vigilance et de signaler toute activité suspecte aux forces de l'ordre. Cette arnaque rappelle une autre méthode utilisée par les escrocs, qui consiste à remplacer les bacs à ordures. Pour convaincre leurs victimes, les escrocs se font passer pour des agents missionnés par la commune. Une fois la cible tombée dans le panneau, les arnaqueurs la font payer une dizaine d'euros. Bien évidemment, une fois l'argent donné, les escrocs disparaissent. Le bac à ordures ne sera jamais changé. En effet, la réglementation en la matière n'a pas changé, contrairement à l'argument avancé par les malfrats. Il est important de rappeler que le remplacement, la réparation ou la mise à disposition de poubelles est un service totalement gratuit. Il faut simplement se renseigner auprès des services compétents ou de la mairie. Capital met régulièrement en garde contre ce genre d'arnaques, mais lorsqu'une proposition vous paraît étrange, il est préférable de décliner et de vous renseigner immédiatement, voire de prévenir la police





