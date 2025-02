Nouvelle Affaire de Bruit de Poulailler sur l'Île d'Oléron

Une habitante de l'île d'Oléron est assignée en justice pour le bruit de son poulailler, rappelant l'affaire du célèbre coq Maurice. La loi sur le « patrimoine sensoriel » rural pourrait être mise en application, mais le poulailler pourrait ne pas être conforme au Plan local d'urbanisme.

Une nouvelle affaire de bruit de volailles se joue devant les tribunaux. Une habitante de l'île d' Oléron est assignée en justice suite à une plainte de ses voisins qui estiment le bruit de son poulailler particulièrement incommodant, comme l'annonçait vendredi 14 février le média Ici, anciennement France Bleu.

Ce litige rappelle un précédent cas : celui du coq Maurice qui avait finalement obtenu la possibilité de rester sur le terrain de sa propriétaire oléronaise après trois années de bataille judiciaire. Cette fois-ci, c'est Anne-Marie Chemin, résidente de la commune de Saint-Georges d'Oléron depuis toujours, qui fait face à l'agacement de ses voisins. Trois coqs, dont deux ont quitté le poulailler suite à une tentative de conciliation juridique, étaient en cause. Le dernier coq est finalement décédé en janvier. La procédure judiciaire se poursuivra toutefois : l'affaire sera soumise à une audience au tribunal de Rochefort au début avril, selon France 3. La question du bruit pourrait être tranchée sur la base de la loi de 2021 protégeant le « patrimoine sensoriel » rural, adoptée suite au déclenchement de l'affaire du coq Maurice. Cependant, le poulailler pourrait se révéler non conforme au Plan local d'urbanisme (PLU). Pour Anne-Marie Chemin, qui a toujours vécu avec des poules, « hors de question » de retirer son poulailler pour satisfaire ses voisins, d'anciens amis qui venaient même s'occuper des volailles en son absence. Elle a également reçu le soutien de Corinne Fesseau, propriétaire du défunt coq Maurice, qui soutient que « c'est la campagne ici, pas la ville ! ».





